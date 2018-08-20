Birce Akalay: Sahiplenmek yerine ..ktan kadere bırakmışlar…

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Söz konusu hayvan dostlarımız olunca son derece önemli paylaşımlarda bulunan ve hayvanlara yapılan zulme tepkisiz kalmayan oyuncu Birce Akalay bu defa da tatil için bir süre konakladığı sitede yaşayan hayvanların gizlice sahile taşındığını duyurdu. Hayvanların sahipsiz bırakılarak kaderine terk edildiğini söyleyen Akalay, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“5 aylık Zeytin’i ve bir grup köpeği siteden sahile taşımışlar bu akşam. Sahiplenmek yerine ..ktan kadere bırakmışlar böbürlene böbürlene! Hem de kaşla göz arasında! Hayvanlarla birlikte yaşamayı beceremeyen bir takım insanoğlu yüzünden bir avuç canlı artık korunmasız! Üstelik güçleri imkanları varken! Sizin evrende karşılığı olmayan egonuz, bu küçücük gezegende sizi ucubeleştiriyor da haberiniz yok! Sizi toplayıp bırakmalı hiç bilmediğiniz adreslere. Şüphesiz ki yok olursunuz… Denemesi bedava!”