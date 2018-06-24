Birce Akalay: “Sayın vekilim iyi ki varsınız”

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Son olarak Siyah Beyaz Aşk adlı dizide izlediğimiz Birce Akalay, henüz oy sayımları sürerken Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yle ilgili satırlar paylaştı. Hesabını aktif olarak kullanan ve inandığı doğrulardan geri adım atmayan Akalay şu ifadeleri kullandı: “Sayın vekilim. Bu ülke için biriktirdiğiniz tüm güzel niyetlere, çabalarınız ve yüzünüzden okunan yorgunluğunuza, yorgunluğunuza rağmen kalbinizin enerjisine, gücüne, bize dalga dalga yaydığınız, yayıldıkça büyüyen uzun zamandır hasretle yolunu gözlediğimiz “umuda” ve her şeyden önemlisi insanımızı birleştiren vizyonunuza minnettarım. İyi ki varsınız.”



