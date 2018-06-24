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Birce Akalay: “Sayın vekilim iyi ki varsınız”
Birce Akalay: “Sayın vekilim iyi ki varsınız”
Oyuncu Birce Akalay, sosyal medya hesabından bugün gerçekleşen seçimin oy sayımları sürerken Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yle ilgili bir paylaşımda bulundu.
Magazin 24 Haziran 2018 - 20:23

Son olarak Siyah Beyaz Aşk adlı dizide izlediğimiz Birce Akalay, henüz oy sayımları sürerken Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yle ilgili satırlar paylaştı. Hesabını aktif olarak kullanan ve inandığı doğrulardan geri adım atmayan Akalay şu ifadeleri kullandı: “Sayın vekilim. Bu ülke için biriktirdiğiniz tüm güzel niyetlere, çabalarınız ve yüzünüzden okunan yorgunluğunuza, yorgunluğunuza rağmen kalbinizin enerjisine, gücüne, bize dalga dalga yaydığınız, yayıldıkça büyüyen uzun zamandır hasretle yolunu gözlediğimiz “umuda” ve her şeyden önemlisi insanımızı birleştiren vizyonunuza minnettarım. İyi ki varsınız.”

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