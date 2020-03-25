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Birce Akalay: Yolumuzun sonu…
Birce Akalay: Yolumuzun sonu…
Oyuncu Birce Akalay, sosyal medya hesabından yazdıklarıyla corona virüsü salgını sonrasıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.
Magazin 25 Mart 2020 - 14:40

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Birce Akalay, hesabından yaptığı son paylaşımda pek çok kişinin aklına gelen soruları ve cevaplarını takipçileriyle paylaştı.

Akalay salgın sonrası yaşanacaklarla ilgili şu tespitlerde bulundu ve kendi yaşantısı üzerinde paylaşımlar yaptı:

“Bugünler geçtiğinde tamamını nasıl hatırlayacağız bilmiyorum. Ama çok şey öğrendiğimiz kesin. Ben 10 günde 100.000 km yapmış gibi hissediyorum. Her şeyimiz var ama aslında hiç yokmuş gibi. Belirsizlik hepimiz için zor. Yolumuzun sonu aydınlık olsun.”

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