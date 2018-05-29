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Birce Akalay’ın yeni imajına ilginç tepki: Bitlendin mi?
Birce Akalay’ın yeni imajına ilginç tepki: Bitlendin mi?
Siyah Beyaz dizisi final yapan oyuncu Birce Akalay, biten dizisi sonrası yeni imajını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı, herkes oyuncunun yeni haline şaşırdı.
Magazin 29 Mayıs 2018 - 13:40

İbrahim Çelikkol ile uzun süredir devam eden Siyah Beyaz Aşk dizisi final yapan güzel oyuncu Birce Akalay, uzun saçlarını kısacık kestirerek bambaşka bir görüntüye kavuştu. Yeni imajıyla çektiği kareleri sosyal medya hesabından da paylaşan Akalay hiç beklemediği tepkiler aldı.

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Oyuncunun yeni imajıyla ilgili olarak ‘Bitlendim mi? Tek bir soru neden?’ gibi yorumlar gelirken, meslektaşı Doğa Rutkay Kamal’ın da bir takipçinin “Yani neden bu kadar kendini bozmaya çalışıyor insanlar anlamıyorum” yorumunu beğenmesi dikkat çekti.

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