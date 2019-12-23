Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Birce’nin duygusal vedası: Beni kimse sizin gibi sevmedi
Birce’nin duygusal vedası: Beni kimse sizin gibi sevmedi
Oyuncu Birce Akalay sosyal medya hesabı üzerinden, başrolünde oynadığı 'Yedi Kocalı Hürmüz' oyunu sonrasında çektiği bir videoyu paylaştı.
Magazin 23 Aralık 2019 - 11:07

Yaklaşık üç sezondur devam eden oyunda Hürmüz karakterine hayat veren Birce Akalay, son oyunun ardından kulise indi ve duygularını takipçilerine çektiği video üzerinden aktardı. Oyunla ilgili hislerini ve duygusallığını videosundan takipçilerine aktaran Birce Akalay, hissettiği heyecanı ancak bir çocuk sahibi olmakla bir olabileceğini söyledi. Akalay, Instagram hesabı üzerinden paylaştığı hikayelerin devamında ise oyunda birlikte rol aldığı Suzan Kardeş’le çekilmiş bir videosunu takipçilerine ulaştırdı ve bu video üzerinden oyunun yeni sezonda da devam edeceğinin müjdesini verdi.

 

İLGİLİ HABERBirce Akalay arkadaşının doğum gününü böyle kutladı