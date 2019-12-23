Birce’nin duygusal vedası: Beni kimse sizin gibi sevmedi

Birce’nin duygusal vedası: Beni kimse sizin gibi sevmedi

Yaklaşık üç sezondur devam eden oyunda Hürmüz karakterine hayat veren Birce Akalay, son oyunun ardından kulise indi ve duygularını takipçilerine çektiği video üzerinden aktardı. Oyunla ilgili hislerini ve duygusallığını videosundan takipçilerine aktaran Birce Akalay, hissettiği heyecanı ancak bir çocuk sahibi olmakla bir olabileceğini söyledi. Akalay, Instagram hesabı üzerinden paylaştığı hikayelerin devamında ise oyunda birlikte rol aldığı Suzan Kardeş’le çekilmiş bir videosunu takipçilerine ulaştırdı ve bu video üzerinden oyunun yeni sezonda da devam edeceğinin müjdesini verdi.