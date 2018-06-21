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Birce’ye La Casa de Papel sorusu
Birce’ye La Casa de Papel sorusu
Oyuncu Birce Akalay, önceki akşam arkadaş grubu ile Karaköy'de bulunan bir mekan çıkışı görüntülendi.
Emre ÇEVİK
Magazin 21 Haziran 2018 - 08:29

Yeni yaş gününü yakın arkadaşlarıyla kutlayan Birce Akalay, çıkışta kendisini uzatılan soruları yanıtladı. Arkadaşlarının doğum günü sürprizi yaptığını söyleyen güzel oyuncu, en güzel hediyenin sevgi olduğunu söyledi. Yeni imajı hakkında konuşan Akalay, “Bir anda karar verdim ve kestirdim” dedi.

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‘Muhabirlerin yeni saç imajınız La Casa de Papel dizisindeki bir oyuncunun imajına benziyor, oradan mı esinlendiniz' diye sorması üzerine, “Hayır öyle Haberler çıkmış ama ben kendim karar verdim bir anda kestirdim” dedi. Güzel oyuncu daha sonra evinin yolunu tuttu.

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Son güncelleme: 08:40 - 21.06.2018
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