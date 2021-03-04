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Birçok ünlü dudaklarını büyüttürürken Lara tersini yaptı

Geçirdiği estetik operasyonlarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Lara, bu sefer de büyük dudaklarını küçülttürdü. Büyük bir operasyon geçiren şarkıcının dudaklarına tam 30 dikiş atıldı.

Güncellenme: 10:17, 04/03/2021
Hayat HaberleriMagazin
Birçok ünlü dudaklarını büyüttürürken Lara tersini yaptı

Yıllar önce çıkardığı ‘Katmer Katmer’ ve ‘Adam Gibi Adam’ şarkılarıyla büyük bir üne kavuşan Lara, birçok ünlünün aksine dudaklarını büyütmek yerine küçültmeyi tercih etti.

Büyük dudaklarından rahatsız olan Lara, bunun için ameliyat masasına yattı. İşlem sırasında  şarkıcının dudağına 30 dikiş atıldı.

Lara’nın operasyondan sonra arkadaşına gönderdiği fotoğraf da ortaya çıktı.

“SONUNDA DUDAKLARIM KÜÇÜLDÜ”

Geçirdiği operasyon sonrası konuşmakta ve yemek yemekte güçlük çeken Lara, Instagram’dan “Sonunda dudaklarım küçüldü” diye paylaşım yaptıktan sonra sevenlerinden gelen geçmiş olsun mesajları için de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

 

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Yayınlanma Tarihi:10:15,