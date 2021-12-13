Biricik Suden: Cinsellik için direklere sarılmaya ihtiyacım yok

Direk dansı yapmaya başlayan tasarımcı Biricik Suden, gelen tepkilere Instagram hesabından cevap verdi. Suden, "Bu zor, güç, denge ve teknik gerektiren bir spor. Cinsellik için direklere sarılmaya hiç ihtiyacım yok. Sizlerin de olmasın" diye yazdı.

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Sanatçı Mazhar Alanson’un tasarımcı eşi Biricik Suden, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sporuna her zaman önem veren Suden, son olarak direk dansı yaptığı anların fotoğrafını “Dalga geçmeyin yeni başlıyorum” notuyla paylaştı.

Olumlu yorumların yanı sıra ağır eleştirilere de maruz kalan Biricik Suden, bu sefer dans ettiği bir videosunu paylaştı.

Suden, yaptığı dansı cinsellikle bağdaştıran takipçilerine “Gelen bazı sorulara cevaben: Bu oldukça zor, güç, denge ve teknik gerektiren bir spor. Cinsellik için direklere sarılmaya hiç ihtiyacım yok. Sizlerin de olmasın inşallah” cümleleriyle tepki gösterdi.

EŞİNE DESTEK VERDİ

Mazhar Alason da eşinin açıklamasına alkış emojileri koyarak destek verdi.

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