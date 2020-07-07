Biricik Suden isyan etti: Vicdansızlar

Spor salonundan paylaştığı yoğun antrenman temposuyla dikkatleri üzerine çeken Biricik Suden, bu defa aynı yerden esprili bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.

Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte karantinadan çıkmış ve gündelik temposuna dönüş yapmıştı.

Kısa bir süre önce spor salonundan çalışma yaparken çekilmiş görüntülerini paylaşan 57 yaşındaki Suden, kaldırdığı ağırlıklarla ve fit görüntüsüyle bolca yorum ve beğeni almıştı.

Suden, Instagram hesabı üzerinden yine bir spor salonu paylaşımında bulundu ancak bu defa ki paylaşım son derece esprili ve yürekleri ısıtan cinsten oldu.

Çalıştığı spor salonunun yardıma muhtaç kedilere kapılarını açtığını söyleyen Biricik Suden, onlardan birini doyururken çekilmiş bir karesini şu notla paylaştı:

“Spor salonumuz sokakta ölmek üzere olan kedileri alıp hayata döndürüyor ama hayata dönenlerin ilk işi benim yemeğime ortak olmak. Ya hu zaten 50 gr haşlanmış pirincim var vicdansızlar”