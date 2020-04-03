Biricik Suden kimdir? Biricik Suden kaç yaşında?

Fit görüntüsüyle dikkat çeken moda tasarımcısı Biricik Suden’in hayatı ilgi görüyor. MFÖ’nün solisti Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden’in yaşamına dair merak edilenler şu şekilde…

BİRİCİK SUDEN KİMDİR?

Yugoslav göçmeni olan Suden’in, bir abisi vardır. 16 yaşındayken teyzesi Biricik’i evlat edinerek bütün mirasını ona bıraktığından ailesininkinden farklı bir soyada sahiptir. Çocukluğu Yeniköy’de geçti. Henüz dört yaşındayken Cumhuriyet Gazetesi’nden okumayı sökünce okula başladı. Atatürk Kız Lisesi’nden mezun oldu. Nişantaşı’nda LCC (Language and Culture Centre)’de grafik ve illüstrasyon eğitimi aldı. Ardından Mimar Sinan Üniversitesi’nde İbrahim Safi resim atölyesine devam etti. Gelişimi için 4 yıl da Paris’te kaldı.

Biricik Suden, 1976 yılında başrolünde Rüştü Asyalı’nın oynadığı “Ben Bir Garip Keloğlanım” adlı filmin kadrosunda yer aldı. 2011 yılında Televizyonda Hayat Bilgisi adlı programı Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç ile birlikte sundu.

Suden, 1986 yılında İlker İnanoğlu ile evlendi ve 1988 yılında boşandı. Ardından 1989 yılında Kral TV’nin eski yöneticisi Kerim Sağlam ile yaptı, bu evlilik 7 yıl sürdü. Üçüncü evliliğini 2001 yılında Mehmet Pisak ile Las Vegas’ta yaptı ve bu evlilikte de aradığını bulamadı. MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson ile 2003 yılında nikah masasına oturdu.