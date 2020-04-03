Biricik Suden, “Kıskançlık duyduğunuzu belirtmeniz yeterli”

MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden sevinçle zıpladığı bu fotoğrafın altına “Arabalarımızla gelip birbirimizi uzaktan görüp gideceğiz. ‘Özledik' diyen arkadaşların neşesi” notunu düştü.

BİRİCİK SUDEN’DEN CEVAP GEÇİKMEDİ

Suden’in yaptığı paylaşıma bir takipçisi, “Bıktık sahte resimlerinizden, neşenizden, uzun yeşil çoraplarınız ve sevimsiz arkadaşlarınızdan” yanıtını verdi.. Suden, takipçiye “Bu kadar uzun yazmak yerine bize kıskançlık duyduğunuzu belirtmeniz yeterliydi” dedi.

“SAĞLIĞI YERİNDE”

Biricik Suden, “Mazhar nasıl?” diye soran başka bir takipçisine de cevabı şöyle oldu: “Sağlığı yerinde olmasaydı, ben neşe içinde zıplar mıydım? Mantıklı mı bu soru?”

