Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Biricik Suden, köpeğiyle karın tadını çıkardı
Biricik Suden, köpeğiyle karın tadını çıkardı
Biricik Suden, köpeği Tatanka'yla birlikte yoğun kar yağışı altında dışarıya çıktı.
Magazin 9 Ocak 2017 - 09:47

Kar yağışı, sokakta yaşayan hayvanların hayatını tehlikeye sokuyor olsa da sahipleri olan hayvanlar için eğlenceli ve keyifli anlar sunabiliyor. Karın tadını çıkartanlardan biri de Biricik Suden’in köpeği Tatanka oldu.

biricik-suden-ic

Biricik Suden, Newfoundland cinsi köpeği Tatanka ile karın tadını çıkartırken çekilmiş kareleri hesabından paylaştı. Birbirinden farklı üç kare paylaşan Suden’in boyuna kadar gelen köpeğiyle yaptığı paylaşımlar, takipçileri tarafından da büyük beğeni kazandı.

biricik-suden-ic-2

Biricik Suden çektiği kareleri, “Kutup ayısı ile yürüyüşteyiz, bitmeyen kar oyunları” notlarıyla paylaştı.

biricik-suden-ic-3
Etiketler