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Biricik Suden önce ağlattı sonra güldürdü
Biricik Suden önce ağlattı sonra güldürdü
Şarkıcı Mahzar Alanson'un eşi Biricik Suden, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Suden, annesiyle bir sohbetini takipçilerine aktarırken önce ağlattı sonra güldürdü.
Magazin 11 Haziran 2020 - 13:34

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerden olan Biricik Suden, eşi Mazhar Alanson’la birlikte çekilmiş karelerini zaman zaman takipçileriyle paylaşmaktan geri durmuyor. Suden yaptığı son paylaşımda bu defa annesiyle olan bir diyaloğunu takipçilerine ulaştırdı. 93 yaşındaki annesiyle yaptığı telefon konuşmasını aktaran Biricik Suden şunları yazdı:

“Salı gecesi 93 yaşındaki annem telefonu kapatırken, ‘İyi ki seni doğurmuşum,seni çok sevdiğimi unutma olur mu?’ dedi. Niye bunu söyledin şimdi deyince, ‘Ee evladım bu yaştan sonra sabaha çıkar mıyım belli değil’ dedikten sonra tüm günüm üzüntü, endişe ile geçti. Akşam eve geldiğimde annemi bu ağaca tırmanırken buldum. En tepedeki portakalı canı çekmiş”

Son güncelleme: 13:35 - 11.06.2020
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