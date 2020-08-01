Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Biricik Suden’den dikkat çeken Mazhar Alanson yanıtı
Biricik Suden’den dikkat çeken Mazhar Alanson yanıtı
Şarkıcı Mazhar Alanson ile mutlu bir evlilik sürdüren Biricik Suden, sosyal medya paylaşımlarında eşiyle birlikte olan karelerine yer vermeyince takipçisinden ilginç bir yorum geldi.
Magazin 1 Ağustos 2020 - 10:25

Evliliklerini gözlerden uzakta sürdürmeyi tercih eden ve zaman zaman yaptıkları sosyal medya paylaşımları üzerinden takipçileriyle etkileşime giren Biricik Suden ve Mazhar Alanson gündelik hayatlarında birlikte oldukları anlara dair karelerini fazlaca paylaşmayı sevmiyor.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Biricik Suden, Instagram hesabı üzerinden gündelik rutinlerine dair paylaşımlarla öne çıkarken eşi Mazhar’la ortak karelerine neredeyse hiç yer vermiyor.

Bu durum bir takipçisinin de dikkatini çekti ve Suden’e ‘Neden hiç Mazhar Alanson yok fotoğraflarda?’ sorusunu yöneltti.

Kendisine yapılan bu yorumu yanıtsız bırakmayan Biricik Suden, paylaşımlarında neden eşinin fotoğraflarına yer vermediğini “Bu bilgiyi nasıl değerlendirmeyi düşünüyorsunuz?” yanıtıyla açıklamayı tercih etti.

İLGİLİ HABERBiricik Suden isyan etti: Vicdansızlar