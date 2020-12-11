Birkan Sokullu, Eda Gürkaynak ile ilişkisi hakkında konuştu

‘Masumlar Apartmanı’nda hayat verdiği ‘Han’ karakteriyle adından söz ettiren Birkan Sokullu, 2012’de evlendiği Aslı Enver’den 2015’te boşanmıştı. Ardından oyuncunun ismi, Berrak Tüzünataç olmak üzere farklı isimlerle de yan yana geldi.

Sokullu mutluluğu 1.5 yıl önce buldu. Sosyetik çift Sinem- Kemal Gürkaynak'ın kızları Eda ile birlikte olan oyuncu, ilişkilerini Hello dergisine anlattı.

Birkan Sokullu “Başlarda ayrı şehirlerde, farklı zaman dilimlerinde yaşadık. Bu bize beraberken anda kalabilmeyi öğretti. Çok keyifli vakit geçirmeye başladık. Pozitif ve mutlu bir enerjimiz var. Birbirimizin hayatını kolaylaştırıyoruz” dedi.

Çiftin ilişkisi evliliğe doğru gidiyor.