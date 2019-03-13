Birkan Sokullu kimdir? Birkan Sokullu nereli ve kaç yaşında?

Birkan Sokullu , 1985 doğumludur. Kamera karşısına ilk kez Melekler Korusun dizisi ile geçen Birkan Sokullu hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Birkan Sokullu nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar FOX TV ekranlarında yayınlanan Bir Aile Hikayesi dizisinde Berk karakterini canlandıran Birkan Sokullu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Birkan Sokullu kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

BİRKAN SOKULLU KİMDİR?

Birkan Sokullu, 6 Ekim 1985 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Maltepe Üniversitesi'nde Radyo, Televizyon ve Sinema eğitimi aldı. Üniversitede okuduğu yıllarda aynı zamanda mankenlik yaptı. 2003'te katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında üçüncü oldu. 2008'de Melekler Korusun isimli dizide canlandırdığı Levent karakteri ile kamera karşısına geçti.

Hayat Şarkısı, Küçük Kadınlar, Melekler Korusun, Küçük Sırlar, Uçurum, Fatih ve Kurt Seyit ve Şura dizilerinde rol almıştır.

Birkan Sokullu, 13 Temmuz 2012 yılında kendisi gibi oyuncu olan Aslı Enver ile evlendi ancak 26 Ağustos 2015 yılında boşanmıştır.

Şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Bir Aile Hikayesi dizisinde Berk karakterine hayat veren Birkan Sokullu, 1.87 metre boyunda, 80 kilo ve Terazi burcudur.

Birkan Sokullu'nun rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Bir Aile Hikayesi (Berk) (Tv Dizisi)

2018 – Yaşamayanlar (Numel) (TV Dizisi)

2017 ­- Gecenin Ötesi (Cihangir/Cino)(TV Dizisi) 2017 ­- Yüz Yüze (Cihangir) (TV Dizisi)

2016 ­- Hayat Şarkısı (Kerim) (TV Dizisi)

2015 – Beyaz Gece (Rüzgar) (TV Dizisi)

2014 ­- Kurt Seyt & Shura (Petro­ Borinsky) (TV Dizisi)

2013 ­- Fatih (Şehzade Mustafa) (TV Dizisi)

2012 ­- Ucurum (Ulaş) (TV Dizisi)

2010 -­ Küçük Sırlar (Demir) (TV Dizisi)

2008 -­ Küçük Kadınlar (Ayaz) (TV Dizisi)

2008 ­- Elif (Mustafa) (TV Dizisi)

2008 -­ Melekler Korusun (Levent) (TV Dizisi)