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Birkan Sokullu ve Dilan Deniz Çiçek aşkı kısa sürdü
Birkan Sokullu ve Dilan Deniz Çiçek aşkı kısa sürdü
Birkan Sokullu ile Dilan Deniz Çiçek'in aşkı sadece 3 ay sürdü...
Magazin 26 Mart 2019 - 09:57

Furkan Andaç ile yollarını ayırdıktan sonra bir dönem Berrak Tüzünataç ile birliktelik yaşyan Birkan Sokullu ile yeni bir ilişkiye yol açan Dilan Deniz Çiçek’in mutluluğu kısa sürdü. Çift, birlikte olmaya başladıktan 3 ay sonra yollarını ayırma kararı aldı.

Sokullu’nun Deniz’in babasıyla tanıştığı ve çiftin evlilik yolunda yürüdüğü konuşuluyordu. Ancak, sorunlarını konuşmak için uzun bir konuşma yapan Sokullu ve Deniz ikilisi, yollarını ayırma kararı aldı.

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