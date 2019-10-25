Birkan Sokullu’nun gündeminde iş var

Ev yemekleri yapan bir restoranda yemek yiyen Birkan Sokullu, şu an tatilde olduğunu ve festival kapsamında önümüzdeki günlerde Antalya'ya gideceğini söyledi. Netflix, BluTV gibi dijital platformlar ile televizyon ekranı hakkındaki görüşleri sorulan Sokullu, “Televizyondaki süreler daha uzun. O yüzden çalışma sistemi daha zor ve yorucu geçiyor. İnternetin daha belli başlı kuralları var. Senaryo kısa olduğu için bazen daha iyi. Çalışma saatleri daha uygun geçiyor. Fakat benim için önem sıralaması yok. Elimizden geldiği kadar iki işi de ciddiye alıyorum” dedi. Son olarak Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşayan Sokullu, “Hayatınızda kimse var mı?” sorusuna “Şu anda projelerle ilgileniyorum. Gündemimde iş var.” yanıtını verdi.