Birleşik Krallık kraliçesi 2. Elizabeth, tahta geçtiğinden beri kaç ABD başkanı görev yapmıştır?Kim Milyoner Olmak İster sorusu…

Birleşik Krallık kraliçesi 2. Elizabeth, tahta geçtiğinden beri kaç ABD başkanı görev yapmıştır?Kim Milyoner Olmak İster sorusu…

Birleşik Krallık kraliçesi 2. Elizabeth, tahta geçtiğinden beri kaç ABD başkanı görev yapmıştır? sorusu Kim Milyoner Olmak İster’e bu akşam damga vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster sorusununu yanıtı...

Birleşik Krallık kraliçesi 2. Elizabeth, tahta geçtiğinden beri kaç ABD başkanı görev yapmıştır? sorusu cevabı en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. İzleyicilerin merakını uyandıran sorunu cevabı haberimizde yer alıyor.

Birleşik Krallık kraliçesi 2. Elizabeth, tahta geçtiğinden beri kaç ABD başkanı görev yapmıştır?

Cevap: C) 13

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE JOKER HAKLARI

1) Telefon Joker Hakkı: Yarışmacının başvuru yaptığı esnada ismini vermiş olduğu 3 arkadaşı içinden dilediği herhangi birini arayıp verilen 30 saniye içinde soru ile ilgili olarak fikir alabilmektedir.

2) Yarı yarıya Joker Hakkı: Yarışmacının bu joker hakkını tercih etmesi durumunda bilgisayar yanlış olan 2 seçeneği rastgele olacak şekilde çıkarır.

3)Joker Hakkı: Yarışmacının bu joker hakkını tercih etmesi durumunda seyircilere verilmiş olan el bilgisayarı ile sorunun cevap hakkında bir seçimde bulunurlar. Seyircilerin vermiş olduğu bu cevaplar, grafik olarak yarışmacıya yansıtılır.

4) Çift Yanıt Joker Hakkı: Yarışmanın eski bölümlerinden farklı olarak yarışmacıya verilen bu joker hakkı sayesinde yarışmacı soruya 2 kez yanıt verme hakkına sahip olmaktadır. Bununla birlikte bu joker hakkını kullanan yarışmacılar çekilemez ve yine bu jokeri yalnızca 7. sorudan sonra kullanma hakkına sahiptirler. Aynı zamanda çift yanıtın kullanımı esnasında verilen ilk cevabın yanlış olması durumunda yanıt gri renk kullanılarak gösterilir.