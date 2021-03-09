Birol Güven, Rasim Öztekin’in gelecekteki tek hayalini anlattı

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, ‘Seksenler’in ‘Fehmi Baba’sı Rasim Öztekin, geçirdiği kalp krizinin ardından dün İstanbul Siyami Ersek Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Öztekin’in vefatının ardından büyük bir üzüntü yaşayan yapımcı Birol Güven ise usta oyuncunun gelecek planlarını anlattı.

“BUNDAN SONRA ÇALIŞMAYIP GEZECEKTİK”

Güven, “Rasim Öztekin sadece ölünce değil, yaşarken de arkasından iyi konuşulan çok özel bir insandı. Ülkemizin ortak bir değeriydi. Benim için de ailece çok yakın görüştüğüm, çocuklarımın elinde büyüdüğü bir dosttu. İyi günde kötü günde hep yanımdaydı. Onunla çok özel projelerimiz vardı. Projelerimiz ne bir dizi, ne de bir filmdi. Projemiz çalışmamaktı. Bundan sonra çalışmayıp, gezecektik. Gidilecek bir restoran listesi vardı elimizde. Hiçbirini gerçekleştiremedik. Mekanı cennet olsun” diye konuştu. (DHA)

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