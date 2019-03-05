Birol Güven’den ‘Çocuklar Duymasın’ açıklaması

Çocuklar Duymasın'ın yapımcısı Birol Güven sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile final yapacağı konuşulan Çocuklar Duymasın dizisi hakkında bilgi verdi.

Türk televizyonlarının uzun soluklu yapımlarından olan ve tekrarlarının çok izlenmesi üzerine yeniden ekranlara dönüş yapan Çocuklar Duymasın hakkında son zamanlarda final yapacağı konuşuluyordu. Ekranlara yeniden dönüş yaptığında özellikle ilk haftalarda reyting konusunda sıkıntı yaşayan dizi sonrasında toparlamış ve reyting sıralamalarında zirveye oynar olmuştu.

BİROL GÜVEN’DEN AÇIKLAMA

Ancak özellikle son zamanlarda dizi hakkında final yapacağı iddiaları yeniden dillendirilmeye başlanınca konunun muhattabı Birol Güven sessizliğini bozdu ve bir açıklamada bulundu. Güven iddia edildiği gibi sürpriz bir finalin olmayacağını ve dizinin belirlenen sürede biteceğini söylerken ekranlara yeniden dönmesinin ise zor olduğunu açıkladı. İşte Güven’in o paylaşımı: