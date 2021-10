Birtney Spears’tan sonra şimdi de Jamie Lynn Spears ailesini suçluyor

Britney Spears, devam eden vasilik davasında ailesi, özellikle de babası ile ilgili çarpıcı iddialarda bulunurken kız kardeşi de sessizliğini bozdu. Jamie Lynn Spears da yeni kitabında 16 yaşındayken ailesinin kürtaj olması için zorladığını yazdı.

TMZ tarafından elde edilen Jamie Lynn Spears’ın kaleme aldığı Thing I Should Have Said isimli kitaptan alıntılarda, babası Jamie ve annesi Lynne’in 2007’de hamile olduğunu söyledikten sonra, hayatının bu noktasında bebek sahibi olmanın korkunç bir şey olduğuna ikna etmeye çalıştıklarını iddia ediyor:

“Kariyerini öldürecek. Sadece çok gençsin. Ne yaptığını bilmiyorsun. Alabileceğin haplar var. Bu sorunu çözmene yardımcı olabiliriz… Bir doktor tanıyorum” dediklerini iddia etti. Spears, “Çevremdeki herkes sadece bu ‘sorunu’ ortadan kaldırmak istedi… Herkes sonlandırmanın en iyi yol olacağından emindi” dedi.

BRITNEY’E HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEMİŞ

Sonunda hamileliği sürdürmeye karar veren “Zoey 101” yıldızı, babası Jamie’ye çocuğunu evlatlık vermekten vazgeçmesini önerdiğinde hakaretlerle karşılaştığını da söyledi.

Jamie Lynn Spears, ayrıca kız kardeşi Britney’e hamilelikten bahsetmemesinin söylendiğini de iddia ediyor: “Ona her zamankinden daha fazla ihtiyacım vardı ve en savunmasız zamanımda bana yardım edemedi… Kız kardeşime kendimi anlatamamanın acısı bugün bile devam ediyor.”

Sonunda, aile haberi vermek için Us Weekly ile bir anlaşma yaptı ve 2008’de şimdi 13 yaşında olan bebek Maddie’nin ilk fotoğraflarını paylaştı.

