Bit pazarından aldığı elbise ile sahne aldı

Bodrum'da sahne alan Karsu, sanatseverleri hayran bıraktı.

Yaşar ANTER

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Bodrum’daki Antik Tiyatro'da Kerkisolfej tarafından düzenlenen konserde son zamanlarda adını sıkça söz ettiren sanatçı Karsu Dönmez sahne aldı.

“15 EURO’YA ALDIM”

Sevenlerinin karşısına siyah elbise ve ışıltı bir çizme ile çıkan Karsu “Elbisemi bit pazarından 15 euro’ya aldım” diyerek kendisini dinlemeye gelen sevenlerini kahkahaya boğdu.

Çaldığı piyanonun yanı sıra sempatik tavırlarıyla da büyük beğeni toplayan Karsu, iki saat boyunca sahnede kaldı.