Bitirim İkili 2 konusu ne? Bitirim İkili 2 oyuncuları kimler?

Dünyada çok ses getiren ilk filmi 1999 yapımı Bitirim İkili'nin ardından, ‘Bitirim İkili 2' ile Lee ve Carter tekrar iş başındalar! Yeni macerada, Carter tatilini geçirmek için Hong Kong'a gidiyor. Her zaman ki gibi Lee, herhangi bir belaya rastladığında rahat duramıyor.

BİTİRİM İKİLİ KONUSU 2 KONUSU NE?

Rush Hour 2 filminin konusunda ABD'nin Los Angeles eyaletinde polis departmanında dedektif olarak görev yapan James Carter'ın tatil amacıyla gittiği Hong Kong'a gelmesi ile macera başlamıştır. Tatil için çok aşırı derecede heyecanlanan Carter, Amerikan Elçiliğinde bir bombanın patlamasının ve çok büyük bir paranın kaçakçılığını inceleyen iki görevlinin hayatının sonuna sebep olmasının ardından kendisini davanın içinde bulmuştur. Böylelikle işini çok seven Hong Kong Kraliyet Teşkilatında baş müfettiş olarak görev yapmakta olan Lee kişisel nedenlerden dolayı tatilin keyfini çıkarmak isteyen Carter'ıda yanına alarak durumu incelemek için harekete geçmiş ve suçluların ardına düşmüştür.

BİTİRİM İKİLİ 2 OYUNCULARI

Dedektif James Carter: Chris Tucker

Müfettiş Lee: Jackie Chan

Isabella Molina: Roselyn Sanchez

Ricky Tan: John Lone

Hu Li: Zhang Ziyi

Steven Reign: Alan King

Sterling: Harris Yulin

Yüzbaşı Chin: Kenneth Tsang