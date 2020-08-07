Bitirim İkili 3 filmi kaç yılında vizyona girmiştir? Bitirim İkili 3 konusu ve oyuncuları…

Bitirim ikili bu sefer üçüncü filmi ile ekranlarda. İki farklı ve komik karakterdeki polislerin macerasının anlatıldığı Bitirim İkili serisinin üçüncü filminde macera bu sefer Paris’te devam edecek. İşte Bitirim İkili 3 konusu ve oyuncuları…

Brett Ratner'ın yönetmenliğini yaptığı Bitirim İkili 3 filmi, ilk olarak 2007 yılında yayınlanmıştır. Jackie Chan ve Chris Tucker gibi iki ünlü oyuncunun oynadığı film hakkında tüm bilinmesi gerekenler haberimizde…

BİTİRİM İKİLİ 3 KONUSU

Büyükelçi Han'a yapılan suikast girişiminin ardından Dedektif Lee ile Dedektif Carter, yeniden harekete geçerek Paris'e doğru yola çıkarlar. Bir Fransız kadınını koruyacaklardır. Lee, Birleşmiş Milletler ile gizli toplantılar yapar. Ancak kendisinin Kenji adındaki Çinli bir suçlu ile de mücadelesi aracılığı ile Lee'nin uzun zamandır kayıp olan erkek kardeşi de açığa çıkar. Ciddi anlamda kapsamlı bir suç örgütünü ortadan kaldırmak üzere Paris'e gelen bu ikili, aynı zamanda Büyükelçi Han'ın kızı Soo Yung'u da kurtarmaya çalışırlar. Elbette yabancı oldukları bu şehirde her şey, alıştıklarından farklı bir biçimde gelişmektedir.

BİTİRİM İKİLİ 3 OYUNCULARI

Chris Tucker – Carter

Jackie Chan – Lee

Max von Sydow – Reynard

Hiroyuki Sanada – Kenji

Yvan Attal – George

Yuki Kudo – Dragon Lady