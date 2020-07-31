Bitirim İkili konusu ne? Bitirim İkili oyuncuları kimler?

Dedektif Lee ve Carter isimli birbirine zıt iki dedektif çözülmesi zor bir olay için yan yana geliyor. Bitirim İkili filminde izleyenler için macera, aksiyon, komedi eksik olmuyor. Peki Bitirim İkili konusu ne, oyuncuları kimler?

Hong Konglu bir dedektif, bir kaçırma olayını araştırmak için Los Angeles’a çağrıldığında FBI, ukala bir LAPD polisini onun dikkatini davadan uzak tutmakla görevlendirir.

BİTİRİM İKİLİ FİLMİ OYUNCULARI

Jackie Chan,Chris Tucker,Tom Wilkinson

BİTİRİM İKİLİ KONUSU

Bitirim İkili’de, Hong Kong polis departmanın başarılı elemanlarından biri olan Dedektif Lee, son yürüttüğü görevde Çin kültürü için büyük bir önem arz eden değerli bir hazineyi hırsızların elinden kurtarmış; böylece üstleri tarafından milli bir kahraman olarak addedilmiştir. Kısa bir süre sonra gizli ve tehlikeli bir göreve atınan Lee, Amerika'ya gidecek; burada Çin konsolosu Han'ın kaçırılan kızını bulmakla görevlendirilecektir. Lee için son derece mühim olan bu görev, kendisine göz kulak olması için gönderilen Amerikan polis James Carter'ın gelişiyle çeşitli talihsizliklerle dolu eğlenceli bir maceraya dönüşecektir.