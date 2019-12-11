Biz Böyleyiz filminden ilk fragman geldi! Biz Böyleyiz filminin konusu ne oyuncuları kimler?

Biz Böyleyiz filmi 10 Ocak'ta izleyici ile buluşacak. Filmden ilk sahneleri içeren fragman bugün izleyici ile buluştu. Peki Biz Böyleyiz filminin konusu ne oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Biz Böyleyiz'den ilk fragman...

Yönetmenliğini Caner Özyurtlu'nun üstlendiği film Biz Böyleyiz’den ilk fragman geldi. İşte filmin fragmanı, konusu ve oyuncuları…

BİZ BÖYLEYİZ’DEN İLK FRAGMAN

BİZ BÖYLEYİZ OYUNCU KADROSU

Yapımını Avşar Film'in üstlendiği filmin; Hümeyra, Berrak Tüzünataç,Engin Öztürk, Şebnem Bozoklu, Özge Özpirinççi , Meriç Aral ve Boran Kuzum'un başrollerinde yer alıyor.

BİZ BÖYLEYİZ KONUSU

Film; Çocukluk ve gençlik dönemleri bir arada geçmiş bir grup yazlık arkadaşı, ellerinde büyüdükleri Nezihe’nin (Hümeyra) rahatsızlandığı haberiyle, İstanbul’dan İzmir'deki Nezihe’nin evine doğru yola çıkar. Yıllar sonra ilk kez birkaç günlüğüne bir arada kalmak zorunda olan, birbirine zıt karakterlerle dolu ekibi, sürpriz gelişmeler, geçmiş hesaplaşmalar ve içine düşülen birbirinden komik olaylar beklemektedir.