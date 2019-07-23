Bizans Oyunları nerede çekildi? Bizans Oyunları konusu ve oyuncuları…

Bizans Oyunları, absürt konusu ve geniş oyuncu kadrosu ile sinemada yayınlandığı dönemde dikkatleri üstüne çekmeyi başardı. Bizans Oyunları'nın başrol oyuncularından biri olan Tolgahan Sayışman, film için boyattığı saçlarıyla çok konuşulmuştu. Peki, Bizans Oyunları filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

BİZANS OYUNLARI NEREDE ÇEKİLDİ?

Bizans Oyunları filminin bir bölümü İstanbul’de çekildi, bir bölümü ise Bulgaristan’da kurulan sette çekildi.

BİZANS OYUNLARI FİLMİ KONUSU

Güney Amerika'nın sıcağından ve Rio Karnavalı'nın gürültüsünden kendilerine gına gelen Mayalar, tası tarağı toplayıp taşının toprağının altın olduğunu duydukları Anadolu'ya göç edip Bağcılar civarına yerleşirler. Yeni yerleştikleri bu bereketli topraklarda Türk boyları ile kaynaşarak Güney Amerika'nın tekniğini Anadolu'nun kültürüyle birleştiren Mayalar, zamanla bilimde, sanatta, teknolojide ve Sudoku'da gösterdikleri üstün başarı ile komşuları olan Bizans'ın dikkatini ve nefretini üzerlerine çekmekten kurtulamazlar. Her ne kadar Bizans'ın dost canlısı ve barışsever Kralı 3. Klitor gerçek bir Maya hayranı olsa da, karısı 5. Klitorya ve kardeşi Muhteris, Mayalar'ın yükselişini durdurmak için ortalama bir televizyon dizisinin bir sezonunda rastlanacak entrikayı birleştirip haince bir plan yaparlar. Plana göre Klitorya ve kayınçosu Muhteris, önce Klitor'u ortadan kaldıracak, ardından da Mayaların bütün kadınlarını kaçırıp Bizans zindanlarına atacaktır. Bu şekilde Bizanslılar Maya kadınlarıyla soylarını ıslah ederken Bizans erkekleri de “yalnızlık Allah'a mahsus” deyip çevre kabilelerin düşük profilli kadınlarıyla birleşecek ve Mayalar'ın kusursuz genleri zamanla sıradan DNA'lara dönüşecektir…

BİZANS OYUNLARI OYUNCULARI

Gürkan Uygun

Tolgahan Sayışman

Nazlı Gonca Vuslateri

Tuvana Türkay

Murat Dalkılıç

Özge İnce

Oğuzhan Uğur

Anıl Altınöz

Caner Erdem

Ünal Yeter

Ebru Aykaç

Akın Saatçi

İnci Pars

Mesut Süre

Nazmi Kirik

Hazal Şenel

Altuğ Yücel

Ceyhun Yılmaz

Mesut Yar

Hakan Yılmaz

Kaan Kural

Tahsin Hasoğlu

Şems Özkan

Caner Bala

Hamza Yazıcı

İlkay Çelik

Mihaela Dimitrova

Rumen Papov

Sevda Aycan

Sude Duman

Mirka Miroslava Bucak

Semin Erman

Anna Borodayenko

İpek Bayram

Bisera Martinovska

Natalia Cantürk