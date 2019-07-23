Bizans Oyunları nerede çekildi? Bizans Oyunları konusu ve oyuncuları…

Bizans Oyunları, absürt konusu ve geniş oyuncu kadrosu ile sinemada yayınlandığı dönemde dikkatleri üstüne çekmeyi başardı. Bizans Oyunları'nın başrol oyuncularından biri olan Tolgahan Sayışman, film için boyattığı saçlarıyla çok konuşulmuştu. Peki, Bizans Oyunları filminin konusu ne, oyuncuları kimler?
BİZANS OYUNLARI NEREDE ÇEKİLDİ?
Bizans Oyunları filminin bir bölümü İstanbul’de çekildi, bir bölümü ise Bulgaristan’da kurulan sette çekildi.
BİZANS OYUNLARI FİLMİ KONUSU
Güney Amerika'nın sıcağından ve Rio Karnavalı'nın gürültüsünden kendilerine gına gelen Mayalar, tası tarağı toplayıp taşının toprağının altın olduğunu duydukları Anadolu'ya göç edip Bağcılar civarına yerleşirler. Yeni yerleştikleri bu bereketli topraklarda Türk boyları ile kaynaşarak Güney Amerika'nın tekniğini Anadolu'nun kültürüyle birleştiren Mayalar, zamanla bilimde, sanatta, teknolojide ve Sudoku'da gösterdikleri üstün başarı ile komşuları olan Bizans'ın dikkatini ve nefretini üzerlerine çekmekten kurtulamazlar. Her ne kadar Bizans'ın dost canlısı ve barışsever Kralı 3. Klitor gerçek bir Maya hayranı olsa da, karısı 5. Klitorya ve kardeşi Muhteris, Mayalar'ın yükselişini durdurmak için ortalama bir televizyon dizisinin bir sezonunda rastlanacak entrikayı birleştirip haince bir plan yaparlar. Plana göre Klitorya ve kayınçosu Muhteris, önce Klitor'u ortadan kaldıracak, ardından da Mayaların bütün kadınlarını kaçırıp Bizans zindanlarına atacaktır. Bu şekilde Bizanslılar Maya kadınlarıyla soylarını ıslah ederken Bizans erkekleri de “yalnızlık Allah'a mahsus” deyip çevre kabilelerin düşük profilli kadınlarıyla birleşecek ve Mayalar'ın kusursuz genleri zamanla sıradan DNA'lara dönüşecektir…
BİZANS OYUNLARI OYUNCULARI
Gürkan Uygun
Tolgahan Sayışman
Nazlı Gonca Vuslateri
Tuvana Türkay
Murat Dalkılıç
Özge İnce
Oğuzhan Uğur
Anıl Altınöz
Caner Erdem
Ünal Yeter
Ebru Aykaç
Akın Saatçi
İnci Pars
Mesut Süre
Nazmi Kirik
Hazal Şenel
Altuğ Yücel
Ceyhun Yılmaz
Mesut Yar
Hakan Yılmaz
Kaan Kural
Tahsin Hasoğlu
Şems Özkan
Caner Bala
Hamza Yazıcı
İlkay Çelik
Mihaela Dimitrova
Rumen Papov
Sevda Aycan
Sude Duman
Mirka Miroslava Bucak
Semin Erman
Anna Borodayenko
İpek Bayram
Bisera Martinovska
Natalia Cantürk