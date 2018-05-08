Bizim Hikaye 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bizim Hikaye 32. son bölüm izle

Başrollerinde Hazal Kaya, Burak Deniz ve Reha Özcan'ın yer aldığı Bizim Hikaye 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni fragmanda hastaneye getirilen Şükran kaçmayı başarıyor. Babaanne Aysel'in çocuklara 'Tapunuz bende haberiniz olsun' cümlesi de izleyenlere keyifli anlar yaşatıyor. İşte Bizim Hikaye yeni bölüm tanıtımı ve Bizim Hikaye 32. son bölüm izleme linki...

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Fox TV’nin sevilen dizilerinden Bizim Hikaye 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni fragmanda babaannesinin anneler günün kutlayan Deniz’de izleyenleri duygulandırıyor. İşte Bizim Hikaye 32. son bölüm izleme linki ve yeni bölüme dair gelişmeler…

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Fikri evi kurtarmıştır ancak parayı nereden bulduğu meçhuldür. Çok geçmeden paranın sahibinin Yedi Bela Aysel olduğu anlaşılır, Fikri parayı ondan çalmıştır. Aysel'in gelişiyle Elibollar babalarıyla ilgili bir şey daha öğreneceklerdir.

Barış’la Filiz’in arası her şeye rağmen iyidir. Ancak Fikri'nin karşısında küçük düşen Servet oğluna sorun çıkarmaya devam eder. Babasının bir açığını arayan Barış şok edici bir gerçekle karşılaşır. Servet ise oğlunu pes ettirebilmek için Filiz'i kardeşleriyle ilgili bir belaya sürüklemeye çalışır. Barış, babasının oyununu bozabilecek midir?

BİZİM HİKAYE 33. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM