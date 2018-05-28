Bizim Hikaye 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bizim Hikaye son bölüm izle

Bizim Hikaye dizisinin merakla beklenen 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Hazal Kaya, Burak Deniz ve Reha Özcan'ın yer aldığı dizi son zamanlarda reytingler düşüş yaşıyor. Yeni bölümde neler yaşanacağını merak edenler haberimizden Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanını izleyebilir. İşte ayrıntılar...

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Bizim Hikaye dizisinin son bölümünde; Annelerini kaybeden Elibollar, annelerinin yasını tutarken Filiz de güçlü kalıp aileyi ayakta tutmak zorundadır. Karısının ölümünü kabullenemeyen Fikri ise yine ailesinden uzaklaşmıştır.Şükran'ın eşyalarının arasından çıkan bir anahtarı bulan Fikri, elmasların peşine düşer. Ömer de Fikri'yi takip edip elmasları bulmaya kararlıdır. Elmaslar ailenin başına yine bela olacak gibidir.

BİZİM HİKAYE YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Tufan, Zeynep'in velayetini almaya çalışan Ömer'in aslında nasıl bir adam olduğunu öğrenmenin peşindedir. Barış'ın yardımıyla Ömer'in çevirdiği bazı karanlık işleri ortaya çıkarmaya başlar. Ömer için çember daralmaktadır ve bu durum herkesi etkileyecektir.

Minibolların Ayşe'nin yardımıyla düzenledikleri bir sürpriz, herkes için moral kaynağı olacaktır. Bu sürpriz ayrıca Şükran'ın ölümünden kendini sorumlu hisseden Şeyma için bir fırsattır. Şeyma, Aysel'in yardımıyla Fikri'nin gözüne girme niyetindedir.

Barış bir yandan Ömer'le uğraşırken bir yandan da Filiz'e destek olmak için elinden geleni yapar. Tüm zorluklara rağmen dik durmaya çalışan Filiz ise bir sorunu atlatamadan başka bir sorunla karşı karşıya kalmak üzeredir…

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM İZLE