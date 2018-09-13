Bizim Hikaye 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bizim Hikaye son bölüm izle

Bizim Hikaye 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bizim Hikaye son bölüm izle

Bizim Hikaye, yeni sezonda yeni bölümleriyle dizi severlerle buluşmaya devam edecek. Bizim Hikaye'nin son bölümünde Filiz hapisten çıktıktan sonra birçok şeyin değiştiğini görünce şoke olur. Filiz için gerçek hayat mücadelesi başlar. Bizim Hikaye 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Bizim Hikaye son bölüm izleme linki...

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Bizim Hikaye’nin son bölümünde; Hapse girmesiyle kardeşlerinden ayrılan Filiz'in tek avuntusu dışarıda her şeyin yolunda olduğunu bilmektir. Asım yakalanmış, Hikmet eve dönmüş, Rahmet üniversiteyi kazanmıştır. Minibollar bir yaş daha büyümüş, Tülay'ın hamileliği ilerlemiş, Barış ise Filiz'i kurtarmak için canla başla çalışmaya devam etmektedir. Özetle dışarda her şey yolundadır.

BİZİM HİKAYE YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Filiz'in içerde yoldaşlık ettiği Çiçek'le birlikte tahliye edileceği günü beklemekten başka düşünmesi gereken hiçbir şey yoktur. Derken Filiz'in hayatı anlatılanların koca yalandan ibaret olduğunun anlaşılmasıyla tepetaklak olur. Filiz mucize eseri hapisten kurtulduğunda, kötü günlerin artık geride kaldığına emindir. Bu naif düşünce onun eski hayatına dair son masum anı olarak hatıra defterindeki yerini alır ve Filiz için gerçek hayat mücadelesi asıl şimdi başlar.

Minibollar için bu kez tehlike en beklenmedik yerden, bizzat kendilerinden gelir. Ait olmadıkları bir dünyanın büyüsüne kapılan Minibolları zapt etmek Filiz için hiç kolay olmayacaktır. Onları geri kazanmak isteyen Filiz çok daha yırtıcı ve mücadeleci olmak zorundadır.

Filiz, Minibolların savrulduğu hayatı toparlamaya çalışırken Rahmet ve Hikmet'in de gizlice batağa saplanmakta olduğundan henüz habersizdir. Şimdi Filiz'in dağılmaya değil, kardeşleri için dimdik ayakta durmaya ihtiyacı vardır. Ve tabi aşkı da, aşık olduğu adamla birlikte türlü acımasız sınavdan geçecek, sonunda kazananın kim olacağı ise aşklarının ne kadar büyük olduğuna göre belli olacaktır.

Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

BİZİM HİKAYE YENİ FRAGMAN

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM