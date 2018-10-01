Bizim Hikaye 41. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yıkılma sırası Barış’ta! İşte yeni fragman…

Bizim Hikaye’de acı çekme sırası Barış’ta. Yayınlanan Bizim Hikaye 41. Yeni bölüm 2. Fragmanda; Filiz ile Avukat Selim yakınlaşıyor. Filiz, Barış ucuz kurtulduğunu düşünüyor ama kalbi halen onda. Barış ile ilk duygusal yakınlaşmada gerçekleşiyor. İşte Bizim Hikaye 41. Yeni bölüm fragmanlar…

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Bizim Hikaye 41. Yeni bölümden 2 ayrı fragman geldi. 2. Fragmanda yeni bölüme ait detaylar daha da netleşti. Bizim Hikaye 41. Yeni bölüm fragmanında; Filiz, Barış'ı mahalleden kovuyor. Filiz, Barış'ın Sağlık Ocağından da ayrılmasını ve hayatından tamamen çıkmasını istiyor. Tülay'ın “Filiz kendine yeni bir yol seçti” sözünü Barış hazmedemiyor ve Filiz ile Selim Bey'i baş başa yemek yerken izliyor. Öte yandan Filiz, Barış karşılaşması sonrası Filiz darma duman oluyor. Çiçek'in ‘sana bir şey mi dedi' sözü üzerine Barış'ın bakışlarından söz ediyor ve ‘sanki aşık gibi' diyor. İşte Bizim Hikaye 41. Yeni bölüm 2. Fragmanı…

BİZİM HİKAYE 41. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN

BİZİM HİKAYE 41. YENİ BÖLÜM İLK FRAGMAN





BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM ÖZETİ: 40. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Barış, Filiz’in karşısına çıkar. Onu kovar. Barış, Filiz'e sözleri ile bir kez daha yıkım yaşatır. Filiz'e ‘O kadar da özel değilsin' der. Eve döndüğünde Çiçek Barış’ı dövdürmeyi teklif eder. Bunu da yapacak olanlar kardeşleridir. Fakat Filiz karşı çıkar ve konuyu kapatır. Kardeşleri Barış’ın karısının adresini bulmuştur. Kağıdı kapan Filiz adresin olduğu yere gider. Çiçek taksiyle onu takip eder.

Adresi bulan Filiz Barış’ın yaşadığı evde oğlu ve karısıyla yaşadıklarını görür. Peşinden gelen Çiçek’e onların yaşadıkları evi gösterir. Eline bir taş alan Çiçek taşı Filiz’e verir ve camı kırmasını söyler. Önce karşı çıkan Filiz daha sonra taşı eve fırlatıp camı kırar. Birlikte kaçarlar. Bu sırada polise yakalanırlar. Polis onları karakola götürür.

Nezarethaneye gelen Cemil Filiz’e kefil olur ve onları çıkarır. Filiz, Cemil'e “Ben Barış'ın ne mal olduğunu anladım. Camını da ben indirdim” der.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM İZLE

FİLİZ'İN SÜRPRİZİ HÜSRANLA BİTER

Elibollar gün geçtikçe Filiz'den ve eski hayatlarından uzaklaşmaktadır. Filiz okulun önüne kadar gider. Ama kardeşlerinin kayboluşunu sadece izlemekle yetinmek zorunda kalır.

RAHMET VAZGEÇMEZ

Rahmet, Derin ile Barış'ın neler çevirdiğini anlamak için harekete geçer. Bir yalan uydurup Barış'ın karısı Nihal'in yanına giderler. 6 yıldır evli olduklarını söyler, Rahmet yıkılmıştır. Çıkarken Nihal, Rahmet'le konuşmak ister. Onun kim olduğunu biliyordur. İstediğini sor cevaplayayım der. Gerçekten evli olduklarını söyler ve nikah fotoğraflarını gösterir. “İlişkimizde sorunlar vardı ve atlattık” der. Artık Rahmet de bu işin peşini bırakmaya karar verir.

BARIŞ'IN EVLİLİĞİNDE İLK DÜĞÜM ÇÖZÜLÜYOR

Avukat Selim bir kez daha Filiz'in yardımına koşar. Ona olan ilgisi de ortadadır. Ayrıca Barış'ın bu yaz evlendiğini öğrenir.

FİKRİ DÜĞÜN YAPIYOR

Fikri mahallede davullu zurnalı düğün yapmaya karar verir. Kahvehaneyi kiralar. Tufan bu sayede oğlu için koç adağını alabilecektir. Çocuklar yeni zengin hayatlarına çok çabuk adapte olmuşlardır.