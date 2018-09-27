Bizim Hikaye 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Barış’ın evliliğinde ilk düğüm çözülüyor! (Bizim Hikaye 40. Son bölüm izle)

Bizim Hikaye 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Barış’ın evliliğinde ilk düğüm çözülüyor! (Bizim Hikaye 40. Son bölüm izle)

Bizim Hikaye 40. Bölümü ile FOX TV’de ekrana geldi. Bizim Hikaye son bölümde; Filiz ile Barış tesadüfen karşılaşır ama Filiz bir kez daha Barış’ın sözleri ile yıkılır. Ayrıca Fikri mahallede davullu zurnalı düğün yapar. Çocuklar yeni zengin hayatlarına çok çabuk adapte olmuşlardır. Bizim Hikaye 40. bölümde neler yaşandı? Bizim Hikaye 41. Son bölümde neler yaşandı?

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Bizim Hikaye son bölümde Barış'ın bilinmezlikleri devam etmektedir. Bir yanda vicdanlı bir adam, diğer yanda Filiz'in hayatını karartan kötü adam. Rahmet yaptığı araştırmalar sonucunda Barış'ın düğün fotoğraflarını görür. Ancak avukat Selim çok çarpıcı bir bilgiye ulaşır. Barış evleneli bir yıl olmuştur. Filiz babası yüzünden lüksle zehirlenen kardeşlerine mi yansın yoksa Barış'ı mı unutmaya çalışsın bilememektedir. Kendini işe verir. Peki Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı geldi mi? Bizim Hikaye 40. bölümde yaşananlar ve 41. Bölüm fragmanı ile ilgili merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.

BİZİM HİKAYE 40. BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

BİZİM HİKAYE YENİ FRAGMAN

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM ÖZETİ: 40. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Barış, Filiz’in karşısına çıkar. Onu kovar. Barış, Filiz'e sözleri ile bir kez daha yıkım yaşatır. Filiz'e ‘O kadar da özel değilsin' der. Eve döndüğünde Çiçek Barış’ı dövdürmeyi teklif eder. Bunu da yapacak olanlar kardeşleridir. Fakat Filiz karşı çıkar ve konuyu kapatır. Kardeşleri Barış’ın karısının adresini bulmuştur. Kağıdı kapan Filiz adresin olduğu yere gider. Çiçek taksiyle onu takip eder.

Adresi bulan Filiz Barış’ın yaşadığı evde oğlu ve karısıyla yaşadıklarını görür. Peşinden gelen Çiçek’e onların yaşadıkları evi gösterir. Eline bir taş alan Çiçek taşı Filiz’e verir ve camı kırmasını söyler. Önce karşı çıkan Filiz daha sonra taşı eve fırlatıp camı kırar. Birlikte kaçarlar. Bu sırada polise yakalanırlar. Polis onları karakola götürür.

Nezarethaneye gelen Cemil Filiz’e kefil olur ve onları çıkarır. Filiz, Cemil'e “Ben Barış'ın ne mal olduğunu anladım. Camını da ben indirdim” der.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM İZLE

FİLİZ'İN SÜRPRİZİ HÜSRANLA BİTER

Elibollar gün geçtikçe Filiz'den ve eski hayatlarından uzaklaşmaktadır. Filiz okulun önüne kadar gider. Ama kardeşlerinin kayboluşunu sadece izlemekle yetinmek zorunda kalır.

RAHMET VAZGEÇMEZ

Rahmet, Derin ile Barış'ın neler çevirdiğini anlamak için harekete geçer. Bir yalan uydurup Barış'ın karısı Nihal'in yanına giderler. 6 yıldır evli olduklarını söyler, Rahmet yıkılmıştır. Çıkarken Nihal, Rahmet'le konuşmak ister. Onun kim olduğunu biliyordur. İstediğini sor cevaplayayım der. Gerçekten evli olduklarını söyler ve nikah fotoğraflarını gösterir. “İlişkimizde sorunlar vardı ve atlattık” der. Artık Rahmet de bu işin peşini bırakmaya karar verir.

Barış, kliniğe yapılan vurgunun üstesinden nasıl gelecek?#ayaktakal pic.twitter.com/kdqcBsSaHD — Bizim Hikaye (@bizimhikayedizi) 27 Eylül 2018

BARIŞ'IN EVLİLİĞİNDE İLK DÜĞÜM ÇÖZÜLÜYOR

Avukat Selim bir kez daha Filiz'in yardımına koşar. Ona olan ilgisi de ortadadır. Ayrıca Barış'ın bu yaz evlendiğini öğrenir.

FİKRİ DÜĞÜN YAPIYOR

Fikri mahallede davullu zurnalı düğün yapmaya karar verir. Kahvehaneyi kiralar. Tufan bu sayede oğlu için koç adağını alabilecektir. Çocuklar yeni zengin hayatlarına çok çabuk adapte olmuşlardır.