Bizim Hikaye 42. yeni bölüm fragman geldi! Yeni fragmanda Fikri kapı dışarı ediliyor!

Bizim Hikaye 42. yeni bölüm için FOX TV tarafından yeni fragman yayınlandı. Barış'ın evlilik oyunu ilk sorunlarını yaşamaya başlar. Filiz artık çok daha güçlüdür ve kendi işini de kurmuştur. Tülay ikiz bebeklerini kaybeder. Bizim Hikaye yeni gelen fragmanda ise; Fikri'nin eşi annesinin yanına gidiyor. Fikri evde parti veriyor ama sonunda tüm eğlence bozuluyor. İşte Bizim Hikaye 42. yeni bölüm fragmanı...

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Bizim Hikaye 42. yeni bölüm fragmanı geldi. Bizim Hikaye son bölümde izleyicisini gözyaşlarına boğdu. Tülay ikiz bebeklerini kaybetti. Bu yıkıntı herkesi mahvetti. Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanında da; Fikri’nin zenginlik günlerine veda ediyor. Eşi, annesinin yanına gidiyor. Evde yalnız kalan Fikri eski mahalleden arkadaşlarını çağırıyor. Sabah gelen memurlar ise evin acilen boşaltılmasını isteyip Fikri ve çocukları kapı dışarı ediyor. İşte Bizim Hikaye 42. yeni bölüm fragmanı…

BİZİM HİKAYE 42. BÖLÜM FRAGMANI

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM ÖZETİ: 41. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Barış Filiz'in dükkanındaki tamirat sesinden dolayı hastalara bakamaz. Filiz ile Barış bir kez daha yüz yüze gelir. Filiz, Barış'ı kovar. Gitmezse zorla göndereceğini söyler. Barış sesini çıkarmadan dükkandan çıkar. Avukat da olaya dahil olur ve bir kez daha Filiz'i korur. Eğer Barış bir daha sorun çıkarırsa dava açacağını söyler.

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FİLİZ'DEN BARIŞ'A ŞOK

Filiz yeni dükkanda planlar yaparak kafasını dağıtır. Barış, Tülay'ı arar ve buluşmak ister. Buluşmada Barış Tülay'a Filiz'in beni unutması lazım. Böyle intikam alamaz der. Tülay'dan Barış'ı yıkacak cevap gelir; seni çoktan unuttu der. Barış olayın tesadüf olduğunu o anlar. Tülay Filiz'in zerre kadar umurunda olmadığını ve adını bile anmadığını söyler.

Barış, karısına Sağlık Ocağından istifa edeceğini söyler. Sebep olarak da mahallenin tekinsiz olmasını öne sürer.

Tülay evde Barış ile konuşmasından bahseder. Filiz onsuz Barış'ın evini taşlamalarına gönül koyar. Çiçek durumu anlatır. Aralarında tatlı bir atışma yaşanır. Filiz, Tülay hamile diye onu korumak ister ama Tülay'ın alındığını anlayınca onu da işine dahil eder.

BARIŞ'IN EVLİLİK OYUNU

Barış'ın oğlu annesi ve babası arasındaki ilişkiyi ısıtmak için her türlü istekten çekinmez. Onlarla uyumak ister ama Barış karısı Nihal ile aynı yatakta yatmaz. Barış, Nihal'in ısrarlarına bir anlaşma yaptık ona uyacağız şeklinde cevap verir.

Filiz yeni dükkanı için çok ucuza 2. El makineler alıyor. Tülay dükkanı güzel bir açılışla açmaktan söz ediyor. Filiz ve Çiçek bu fikre bayılıyor. Filiz atölyenin açılışına Kiraz'ları da çağırıyor. Ama Kiraz yeni hayatındaki rolüne devam ediyor.

Açılış günü geliyor. Atölyede her şey hazır. Filiz, Tülay ve Çiçek çok heyecanlı. Barış açılış günü sağlık ocağında Filiz'in mutluluğunu izliyor. Barış bu anları yıkılarak izliyor.

FİLİZ BARIŞ'I BİR KEZ DAHA KOVAR

Filiz, kardeşlerinin Barış'la karşı karşıya gelmesinden çekinir. Barış'ın yanına gider ne zaman gideceğini sorar. Akşam açılış olduğunu ve Hikmet'in onun görmemesi gerektiğini söyler. Barış da ters cevaplarla Filiz'i gönderir.

Hikmet ve Rahmet atölyeye bayılır. Kiraz da gelir ve gözü mahallenin bıçkın delikanlısındadır. Kiraz Emre'yi etkilemek için zenginliklerinden söz eder. Melek Filiz'le Kiraz'ın arasını yapmaya başlar. Filiz'in baskıcı olduğunu ve serbest bırakmasını önerir.

AŞK YENİDEN

Filiz ile Barış sık sık yüz yüze gelir. Adeta aşkları yeniden alevlenir. Barış'ın pişmanlığı yüzünden okunur. Filiz öfkesi ile gizlemeye çalışsa da Barış'ı unutmamıştır.

TÜLAY BEBEKLERİNİ KAYBEDİYOR

Tülay hastanede ikiz bebeklerini kaybediyor. Acı haberi Barış, Tülay’ın eşi ve Filiz’e veriyor. Gözyaşları bu sahnede sel oluyor.