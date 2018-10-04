Bizim Hikaye 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk yeniden mi doğuyor? (Bizim Hikaye 41. Son bölüm izle)

Bizim Hikaye 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk yeniden mi doğuyor? (Bizim Hikaye 41. Son bölüm izle)

Bizim Hikaye 41. Bölümü ile FOX TV’de ekrana geldi. Barış’ın evliliğindeki detaylar ortaya çıkıyor. Filiz’in yüzüne bile bakmayan Barış, Filiz’in dimdik ayakta duruşuna katlanamıyor. Aşk yeniden Barış’ın gözlerine yansıyor. Bizim Hikaye 41. bölümde neler yaşandı? Bizim Hikaye 42. son bölümde neler yaşandı?

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Bizim Hikaye son bölümü bu akşam ile fırtına estirdi. Bizim Hikaye son bölümde; Filiz için güçlenme vakti geliyor. Barış'ın camını çerçevesini indiren Filiz yok artık. Yeni dükkan telaşına kendini kaptırıyor. Barış ise Filiz'in bu güçlü duruşu ile yıkıma geçiyor. Peki yeni bölüm fragmanı geldi mi? Bizim Hikaye 41. Bölümde yaşananlar ve 42. Bölüm fragmanı ile ilgili merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.

BİZİM HİKAYE 41. BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

BİZİM HİKAYE YENİ FRAGMAN

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM ÖZETİ: 41. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Barış Filiz'in dükkanındaki tamirat sesinden dolayı hastalara bakamaz. Filiz ile Barış bir kez daha yüz yüze gelir. Filiz, Barış'ı kovar. Gitmezse zorla göndereceğini söyler. Barış sesini çıkarmadan dükkandan çıkar. Avukat da olaya dahil olur ve bir kez daha Filiz'i korur. Eğer Barış bir daha sorun çıkarırsa dava açacağını söyler.

FİLİZ'DEN BARIŞ'A ŞOK

Filiz yeni dükkanda planlar yaparak kafasını dağıtır. Barış, Tülay'ı arar ve buluşmak ister. Buluşmada Barış Tülay'a Filiz'in beni unutması lazım. Böyle intikam alamaz der. Tülay'dan Barış'ı yıkacak cevap gelir; seni çoktan unuttu der. Barış olayın tesadüf olduğunu o anlar. Tülay Filiz'in zerre kadar umurunda olmadığını ve adını bile anmadığını söyler.

Barış, karısına Sağlık Ocağından istifa edeceğini söyler. Sebep olarak da mahallenin tekinsiz olmasını öne sürer.

Tülay evde Barış ile konuşmasından bahseder. Filiz onsuz Barış'ın evini taşlamalarına gönül koyar. Çiçek durumu anlatır. Aralarında tatlı bir atışma yaşanır. Filiz, Tülay hamile diye onu korumak ister ama Tülay'ın alındığını anlayınca onu da işine dahil eder.

BARIŞ'IN EVLİLİK OYUNU

Barış'ın oğlu annesi ve babası arasındaki ilişkiyi ısıtmak için her türlü istekten çekinmez. Onlarla uyumak ister ama Barış karısı Nihal ile aynı yatakta yatmaz. Barış, Nihal'in ısrarlarına bir anlaşma yaptık ona uyacağız şeklinde cevap verir.

Filiz yeni dükkanı için çok ucuza 2. El makineler alıyor. Tülay dükkanı güzel bir açılışla açmaktan söz ediyor. Filiz ve Çiçek bu fikre bayılıyor. Filiz atölyenin açılışına Kiraz'ları da çağırıyor. Ama Kiraz yeni hayatındaki rolüne devam ediyor.

Açılış günü geliyor. Atölyede her şey hazır. Filiz, Tülay ve Çiçek çok heyecanlı. Barış açılış günü sağlık ocağında Filiz'in mutluluğunu izliyor. Barış bu anları yıkılarak izliyor.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM İZLE

FİLİZ BARIŞ'I BİR KEZ DAHA KOVAR

Filiz, kardeşlerinin Barış'la karşı karşıya gelmesinden çekinir. Barış'ın yanına gider ne zaman gideceğini sorar. Akşam açılış olduğunu ve Hikmet'in onun görmemesi gerektiğini söyler. Barış da ters cevaplarla Filiz'i gönderir.

Hikmet ve Rahmet atölyeye bayılır. Kiraz da gelir ve gözü mahallenin bıçkın delikanlısındadır. Kiraz Emre'yi etkilemek için zenginliklerinden söz eder. Melek Filiz'le Kiraz'ın arasını yapmaya başlar. Filiz'in baskıcı olduğunu ve serbest bırakmasını önerir.

AŞK YENİDEN

Filiz ile Barış sık sık yüz yüze gelir. Adeta aşkları yeniden alevlenir. Barış'ın pişmanlığı yüzünden okunur. Filiz öfkesi ile gizlemeye çalışsa da Barış'ı unutmamıştır.