Bizim Hikaye 43.bölüm 2.fragman yayınlandı! Selim ile Filiz yan yana!

Bizim Hikaye 43. yeni bölümden 2. fragman bugün FOX TV tarafından yayınlandı. Barış’ın herkesi şoke eden evliliği ile ilgili gerçekler bir bir ortaya çıkıyor. Filiz’in Selim ile yakınlaşması Barış için dayanılmaz bir durum haline geliyor. Bizim Hikaye 42. yeni bölüm fragmanında ise; Çiçek, Hikmet'in evlilik cüzdanını bulur ve sıra ile herkes öğrenmeye başlar. O isimlerden biri de Tufan'dır. Tülay'a söylemesin diye uğraşır ama Tülay konuşulanlara kulak misafiri olur. Filiz de evlilik meselesini öğrenince ortalık şenlik yerine döner. İşte Bizim Hikaye 43. yeni bölüm fragmanı…

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Bizim Hikaye 43. yeni bölüm fragmanı ile izleyici karşısında. Yeni bölümle ilgili soru işaretlerine cevap olarak yayınlanan fragmanda; Hikmet’in gizlice evlendiği ortaya çıkıyor. Sıra ile neredeyse herkes öğreniyor. Hikmet tek tek herkese hesap veriyor ama Filiz öğrendiği anda kendini kaybediyor. Barış, Filiz ile Selim’i görünce, Filiz de Barış ile eşini görünce kıskançlık krizlerine giriyor. İşte Bizim Hikaye 43. yeni bölüm fragmanları…

BİZİM HİKAYE 43. BÖLÜM 2.FRAGMAN

BİZİM HİKAYE 43. BÖLÜM FRAGMANI

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM ÖZETİ: 42. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Filiz, Barış’ın hala Sağlık Ocağında kaldığını duyunca delirir. Barış sinirlenip istifa etmiyorum der. Filiz, Barış’a saldırırken Tülay fenalaşır. Barış ve Filiz Tülay’ı hastaneye yetiştirir. Ama Tülay bebeklerini kaybetmiştir. Tufan bu haberle yıkılır. Filiz, Çiçek gözyaşları içinde kalır. Tülay eve götürülür. Barış ziyarete gelir. Hikmet ile Rahmet de oradadır.

BARIŞ KISKANÇLIK İÇİNDE

Tülay ile Tufan memlekete gider. Filiz ile Çiçek işlerine sarılmak zorundadır. Barış, Avukat Selim’den rahatsız olmaya başlar. Dükkana gelen Selim, Filiz ile baş başa kalır. Selim önce Tülay’ı sorar sonra da Barış’tan söz eder. Filiz “burada kalacakmış” der. Selim tedirgin olmuştur. O sırada telefon çalar, İsmet’in okulundan ararlar. İsmet’in ağladığını öğrenen Filiz okula gitmek ister ama Selim onun yerine gidebileceğini söyler. O sırada Barış, Filiz’in yanına gelir. Önce Tülay’ı sorar, sonra da avukattan söz eder. İmalı sözlerden sonra Filiz, Tülay’ın hayatını kurtardığı için onunla muhatap olduğunu söyler.

RAHMET İLE DENİZ YAKINLAŞIYOR

Rahmet çözdüğü soruyu panoya asmıştır Deniz de onu görür. Rahmet’i sorguya çekmeye başlar. Rahmet soruyu kendisinin çözmediğini söyler ve ikili arasında bir yakınlaşma olur.

Barış’ın karısı Filiz’i araştırmaya başlar.

FİKRET’İN EV PARTİSİ

Melek ailesinin yanına gidecektir. Fikret ve çocuklar evde yalnız kalır. Fikri önce rolünü oynar, sonra Melek’in gidişi ile evde parti verir. Mahalleden eski ayyaş arkadaşlarını çağırır. Sabah bir avukat ve polisler gelir. Evi boşaltmalarını ister. Fikret delirir evden asla çıkmayacağını söyler. Çocuklar ve Fikri sokakta kalır. Hatta Fikri zorluk çıkardığı için nezarete atılır. Mecburen Filiz’i aramak zorunda kalır.

ÇOCUKLAR EVE DÖNMEK ZORUNDA KALIYOR

Filiz emniyete gelir. Selim de yanındadır. Fikri’yi serbest bırakırlar. Çocuklar ve Fikri’yi eve götürür. Çocukların suratı bir karıştır. Fikri kayınvalidesini suçlasa da yapabileceği hiçbir şey yoktur. Kiraz kapıda durup eve girmeyeceğini söyler. Filiz ikna etmeye çalışır ama Kiraz inatçılık eder.

DERİN RAHMET’E HAYRANLIĞINI DİLE GETİRİR

Rahmet, Derin için hazırlık yapar. Okulun bahçesinde gizli bir yere götürür onu. Derin onun bir huyunu çok sevdiğini ve yaptığı işle çok barışık olduğunu söyler. Derin, Rahmet’in kendine güvenine hayrandır.

SELİM: BEN SADECE AVUKATI DEĞİLİM

Selim, Barış’ın yanına gider. Bir yıldır evliymişsin neden Filiz’e yalan söyledin der. Barış’ın sen sadece avukatsın sözüne ‘sadece avukatı olduğumu nereden çıkardın’ cevabını verir. Barış bu durumla ilgilenmiyormuş gibi davranır.

BARIŞ FİLİZ’İ HAYRAN HAYRAN İZLİYOR

Barış, Selim gidince çılgına döner. Filiz’in yanına gider. Önce onu sakince uzaktan izler, Çiçek onu fark eder ve cama vurur. Barış içeri girer, Filiz’in eline bakması gerektiğini söyler. Filiz, elindeki dikişi aldırmak için terslediği Barış’ın yanına gider. Barış, dükkan için mutlu olduğunu söyler. Filiz de asıl ben sana teşekkür etmeliyim hayatımı mahvetmesen olmazdı der. Barış konuyu Selim’e getirir. Filiz evli barklı adamsın ‘Selim bekar ben bekarım sana ne’ der. Filiz bir hışımla çıkar.