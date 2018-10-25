Bizim Hikaye 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Aşk yeniden alevleniyor! (Bizim Hikaye 44. Son bölüm izle)

Bizim Hikaye 44. son bölümü ile FOX TV’de ekrana geldi. Son bölümde Filiz ile Barış arasında aşk yeniden alevleniyor. Barış kıskançlığına yenik düşüyor, Filiz’in zaten ona engel olacak hali yok. Hem Hikmet’in hamile karısı hem akıl hastanesine yatırılan Fikri hem de sürekli kavga yaşadığı Kiraz onu zaten yeterince mutsuz ediyor. Peki Bizim Hikaye 44. son bölümde başka neler yaşandı? Bizim Hikaye 45. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

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Bizim Hikaye 44. son bölümü yayınlandı. Bizim Hikaye son bölümde; Barış'ın oğlunun hastalığı onun elini kolunu bağlıyor. Selim ile Filiz'i bir arada gördükçe yıkım üstüne yıkım yaşıyor. Nihal bu dağınıklığı fark edip oğlunu dolduruyor. Barış'ı kendine yaklaştırmak için kullanıyor. Selim, Filiz'i baloya götürüyor. Barış ile Nihal de orada. Barış, Filiz'e dayanamayıp onu öpüyor. Ayrıca Fikri akıl hastanesinde ortaya çıkıyor. Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı geldi mi? Bizim Hikaye 44. son bölümde yaşananlar ve 44. yeni bölüm fragmanı ile ilgili merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.

BİZİM HİKAYE 45. BÖLÜM FRAGMANI





BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM ÖZETİ: 44. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Barış, Nihal ve oğlu ile Sağlık Ocağından çıkarken Filiz ve Selim ile karşılaşıyor. Filiz'in kendinden emin bakışlarına karşılık Barış çok gergindir. Aklı Filiz'de kalmıştır. Barış bu karşılaşma sonunda dağılır. Filiz ise arabada bir anda fenalaşır. Nefesi kesilir gibi olunca Selim'den arabayı durdurmasını ister. Kendini dışarı atar. Selim, Filiz'i hastaneye götürmeye razı edemez ama evine bırakır.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM İZLE

NİHAL ATAĞA GEÇİYOR

Barış da gittikleri mekanda kendini tuvalete zor atıyor ve kendi kendine ‘seni mi bekleyecekti, hiç zaman kaybetmedi zaten' diye söylenmeye başlıyor. Nihal de bu sırada oğlunu kullanıyor. Ona ‘babana bizi dans ederken görmek isteyeceğini söyle' diyor. Savaş oğlunun ateşinin olduğunu fark ediyor. Barış acele ile oğlunu arabaya götürüyor. Barış akşam vakti oğlunun ateşini düşürmeyi başarıyor. Barış ve Nihal oğullarının başında sabaha kadar bekliyorlar. Nihal ağlayarak Barış'a sarılıyor.

FİLİZ HİKMET'E DERSİNİ VERİYOR

Hikmet evde Filiz'i bekliyor. Ancak Filiz kardeşini bir güzel azarlıyor. Kendini odaya kapatıp Barış'ı ile olan karşılaşmayı düşünüyor. Tülay sabah uyandığında Zeynep'i fark edip şaşırıyor. Zeynep'in hamile olması Tülay'ı çok etkiliyor. Zeynep'in etrafında dört dönüyor. Hikmet de sabah eşyalarını toplayıp evden çıkmaya çalışırken Rahmet onu durduruyor. Tartışmaya başlıyorlar. Hikmet ablasını anladığını ve kafası bu kadar doluyken onlara sıra gelmediğini söylüyor. Ayrıca bakmak zorunda olduğu bir çocuğu ve karısı olduğunu da söylüyor. Filiz para kazanmanın o kadar kolay bir şey olmadığını anlatıyor. Hikmet evden bir hışımla çıkıyor. Zeynep'i almaya çalışıyor ama Zeynep onunla gitmiyor. Hikmet iş bulup geleceğini söyleyip gidiyor.

FİLİZ'İN KİRAZ'LA İMTİHANI

Fiko ile Kiraz Filiz'i çıldırtıyor. Filiz'e babalarını soruyorlar. Filiz ikisini de yakasından tutup sokağa atıyor sonra da çekip gidiyor. Filiz gidince Rahmet Kiraz ile Fiko'yu eve sokuyor. Bir de güzel fırça atıyor. Zeynep, Tülay'ın yumuşak karnını fark ediyor. Tülay'a duygu sömürüsü yapıyor.

SELİM'İN FİLİZ'LE İLGİLİ KAFASI KARIŞIK

Selim Baro'nun Balosu'na iki bilet buluyor. Filiz ile birlikte gidebilecek. Ve bu durum ona duygularını açabileceği güzel bir fırsat. Selimi Filiz'in numara yaptığını anlıyor. Tam o sırada Filiz arıyor. Babasını nasıl bulacağını soruyor.

Nihal'in dolduruşları üstüne oğlu Barış'tan annesi ile ilgili isteklerini sıralıyor. Onları bırakmamasını, annesinin elini tutmasını istiyor.

FİKRET AKIL HASTANESİNDE ORTAYA ÇIKIYOR

Kiraz ile Fiko babalarını bulabilmek için video çekiyorlar. Fikri akıl hastanesinde ortaya çıkıyor. Kendini hala zengin bir hayat içinde yaşıyor sanıyor. Filiz ilk karşılaşmada babasının bu haline inanmıyor.

BARIŞ İLE FİLİZ ÖPÜŞÜYOR

Selim, Filiz'i baloya götürüyor. Barış ile Nihal'de orada. Hatta Barış, bizim burada olacağımızı biliyordun diyerek Filiz'i intikam almaya çalışmakla suçluyor. Filiz, Selim'le hiçbir ilişkisinin olmadığını söylüyor. Barış kendini tutamayıp Filiz'i öpüyor.