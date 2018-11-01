Bizim Hikaye 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Barış ile Filiz’e bir kez daha ayrılık göründü! (Bizim Hikaye 45. son bölüm izle)

Bizim Hikaye 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Barış ile Filiz’e bir kez daha ayrılık göründü! (Bizim Hikaye 45. son bölüm izle)

Bizim Hikaye 45. son bölümü ile FOX TV’de ekrana geldi. Tülay’a bir haller oldu. Saçlarını sarı yapıyor, Tufan’a tavır yapıyor. Barış ise, Nihal’e artık dayanamadığını ve Filiz’e her şeyi anlatacağını söylüyor ama şiddetli kavgayı duyan küçük Savaş bayılıyor. Nihal artık yetersiz kaldığını anlayınca Filiz’in karşısına çıkıp duygu sömürüsü yapıyor. Filiz’in vicdanı ağır basıyor ve aşkını kalbine gömeceğini söylüyor. Peki Bizim Hikaye 45. son bölümde başka neler yaşandı? Bizim Hikaye 46. son bölümde neler yaşandı?

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Bizim Hikaye 45. son bölümü ile yayınlandı. Filiz ile Barış'ın öpüşmesinden sonra heyecanla beklenen Bizim Hikaye son bölümde; Barış, Tufan'la dertleşiyor. Sonra da Nihal'e gidiyor. Verdiği sözün altında ezildiğini söyleyen Barış her şeye son vermek istiyor. Ama Nihal'in bu fikri kabul etmeye hiç niyeti yok. Hatta Barış'ın gönül ilişkisi yüzünden oğlunu kurban edemeyeceğini söylüyor. Nihal son çare olarak Filiz'e gidiyor. Oğullarının hastalığından bahsediyor. Filiz duydukları ile yıkılıyor ve artık Barış'ı gömmesi gerektiğini düşünüyor. Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı geldi mi? Bizim Hikaye 45. son bölümde yaşananlar ve 46. Yeni Bölüm fragmanı ile ilgili merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.

BİZİM HİKAYE 46. BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

BİZİM HİKAYE YENİ FRAGMAN

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM ÖZETİ: 45. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Filiz-Barış öpüşmesinden sonra Barış Tufan'ın yanına gidiyor. Tufan'ın da başı Tülay ile dertte. İki eski dost dertleşiyor. Filiz, Selim'i baloda bırakıp eve gidiyor. Eve gidince Selim'in onu aradığını duyunca durumu fark ediyor. Filiz'in derbi bir tane değil ki eve gelir gelmez Zeynep'e yatacak yer bulması gerekiyor.

Tufan Barış'a Filiz'e yaptıklarının hesabını soruyor. Barış, Filiz hapishanedeyken çocuğundan haberi olduğunu söylüyor. Tufan ısrarla Filiz'e anlatsaydın deyince Barış çözülüyor. Bir söz verdiğini ve altında ezildiğini söylüyor. O sırada Cemil geliyor. Barış saklanıyor. İkisi beraber görünmek istemiyor. Tufan, Cemil'i zor olsa da ikna edip yolluyor.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM İZLE

BARIŞ NİHAL'E DAYANAMADIĞINI SÖYLÜYOR

Barış, Nihal ile konuşuyor ve artık devam edemeyeceğini söylüyor. Filiz'e gerçekleri söylemek istediğini artık dayanamadığını söylüyor. Nihal çılgına dönüyor. Çocuğunun öldüğünü ve onun gönül macerasının durumu kötüleştirmesine izin vermeyeceğini söylüyor. O sırada oğulları geliyor ve kavga etmemelerini söylüyor. Küçük Savaş bayılıyor. Hastaneye kaldırıyorlar.

SELİM TAVIR YAPIYOR

Selim, Filiz'in yaptıklarından sonra tavır yapıyor. Atölyenin işlerini avukat arkadaşına devrediyor. Filiz arıyor ama Selim telefonu açmıyor. Filiz durumu soğukkanlılıkla karşılasa da Tülay, Filiz'e kızıyor. Filiz de Selim'e onu merak ettiğine dair mesaj atıyor. Selim mesajı görünce Filiz'i arıyor. İşi olduğunu söyleyerek soğuk konuşuyor.

FİKRET KENDİ GİBİ BİR GELİN BULDU

Fikri, Kiraz, ve Fiko Zeynep'le beraber Melek'in evine gidiyor. Evin önünde kocaman satılık yazısı bulunuyor. Fiko eve girince hiçbir şey hatırlamadığını söylüyor. Kendini kötü hissediyor ve oradan gitmek istiyor. Zeynep Fiko'nun hafızasını canlandırmak için onu sevdiği yerlere götürmeyi teklif ediyor.

NİHAL FİLİZ'E GİDİYOR

Nihal, Filiz ile konuşuyor. Oğulları Savaş'ın hasta olduğunu ve iyileşmek için Barış'a ihtiyacı olduğunu söylüyor. Ayrıca ‘Belli ki Barış senden uzak durmakta zorlanıyor, sen ondan uzak dur' diyor.

FİLİZ: SENSİZ BİR YOL ÇİZMELİYİM

Filiz, Barış ile konuşuyor. Gözyaşları ile ayrılık konuşması yapılıyor. Barış'ın evli olduğunu ve kendi yolunu çizmesi gerektiğini söylüyor. Ayrıca kendi yolunun Barış'sız bir yol olduğunu da söylüyor. Barış, Filiz'in karşısından baka kalıyor.