Bizim Hikaye 48. yeni bölüm fragmanı yayında: Filiz kovmaktan beter ediyor! (Bizim Hikaye 48. bölüm fragmanı izle)

Bizim Hikaye 48. yeni bölüm fragmanı bugün ekrana geldİ. Barış ile Filiz ne kadar birbirlerinden kaçmaya çalışsa da başaramıyor. Hayat onları bir şekilde bir araya getiriyor. Bizim Hikaye 48. yeni bölüm fragmanında; Selim, Barış’ın kovulması için ev sahibini tehdit ediyor. Bunu duyan Filiz, Selim’e çok ağır sözler söylüyor. Barış oğluyla beraber Filiz’in evine geliyor. Tüm ev halkı orada ve sıcacık bir akşam yaşanıyor. İşte Bizim Hikaye 48. yeni bölüm fragmanı..

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Bizim Hikaye 48. yeni bölüm fragmanı FOX TV tarafından yayınlandı. Barış’ın oğlu kalp naklinde ilk sıraya yerleşti ve kalp de bulundu. Filiz, Barış hastaneye giderken onun yanında duruyor ve elini tutuyor. İki aşık Savaş’ı kalbine yetiştirirken kendi kalplerini de tamir ediyorlar. Bizim Hikaye 48. yeni bölüm fragmanında ise; Barış, Selim'e Filiz'in yanında oradan taşınmayacağını ve Selim'in ev sahibi ile konuşmasını anlatıyor. Selim mal sahibini tehdit etmiş. Filiz bunu duyunca çok kızıyor ve ‘arkadan iş çevirmeyi sana hiç yakıştıramadım' diyor ve Selim'i kovuyor. Barış oğluyla Filiz'lerin evine geliyor ve onları çok özlediğini söylüyor. İşte Bizim Hikaye 48. yeni bölüm fragmanı…

BİZİM HİKAYE 48. BÖLÜM FRAGMANI







BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM ÖZETİ: 47. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Evde hazırlıklar yapılıyor. Çünkü misafir gelecek. Tufan da geliyor ama Tülay tavır devam ediyor. Fırında börek almaya giden Çiçek, Cemil ile karşılaşıyor. Cemil'e börek ikram eden Çiçek ile aralarında tatlı bir sohbet geçiyor. Merakla beklenen misafir ise; Selim çıkıyor. Evdekiler neden Selim için bu kadar hazırlık yapıldığını anlamıyor. Hatta Selim'in yanında Filiz'i utandırıyorlar. Filiz, Selim ile olan ilişkisini açıklıyor. Ciddi bir yola girmeye karar verdiklerini söylüyor. Tülay çok seviniyor. Fikri'nin derdi ise beşi bir yerde.

Tufan'ın ısrarlarından bunalan Tülay evden gidiyor. Tufan çaresiz ‘ne yapacağım' diyor. Filiz, Tufan'a ‘aşkının peşinden git' öğüdü veriyor.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM İZLE

BARIŞ'IN OĞLU İÇİN MÜTHİŞ HABER

Barış'ın oğlu Savaş'ın kalp nakil sırasında birinci sıraya yerleşiyor. Nihal sevinçle Barış'a sarılıyor. Barış, naklin her an olabileceğini ve oğlunun diğer çocuklar gibi koşup oynayabileceğini söylüyor.

TUFAN İLE TÜLAY BOŞANMANIN EŞİĞİNDE

Tufan ile Tülay arasında almaz duvarlar örülüyor. Tülay, Tufan'a her baktığında kaybettiği bebeklerini gördüğünü ve boşanmak istediğini söylüyor. Tufan beraber olsalar da olamasalar da geri gelmeyeceklerini söylüyor. Bir de yerine yenisini koyarız deyince Tülay şiddetle Tufan'a saldırıyor. Bebeklerinden bir eşya gibi bahsettiğini söyleyerek Tufan'ı kovuyor.

FİLİZ'DEN BARIŞ'A: SELİM İLE BİRLİKTEYİZ

Barış elinde kitapla Filiz'in yanına geliyor. Kitap Kiraz için. Filiz, Barış'a Selim ile birlikte olduklarını ve ciddi bir yola girmeye karar verdiklerini söylüyor. Barış bir anda parlıyor adamı sevmiyorsun böyle bir şey yapmamalısın diye Filiz'e çıkışıyor. Barış her şeyi baştan anlatmak istiyor ama Filiz bildiğini söylüyor. Ayrıca Barış'a kızmadığını ve yapması gerekeni yaptığını söylüyor. Filiz aile kurmak istediğini de belirtiyor. Barış, inatla ‘beni sevmediğini söyle' diyor. Ama Filiz gözleri dolu dolu ‘bunun hiçbir önemi yok' diyor. Barış ısrara devam edince ‘Filiz hasta ettin beni, iyileşmek istiyorum' diyerek onu gönderiyor.

RAHMET FİLİZ'İ YIKIYOR

Derin, Rahmet'in üniversitede öğrenci olmadığını hademe olduğunu Filiz'e söylüyor. Hikmet ve evdekiler de bu ana tanık oluyor. Filiz Rahmet'e en büyük hayal kırıklığı olduğunu söylüyor.