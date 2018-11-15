Filiz, Barış’ın elini tutuyor! Bizim Hikaye 48. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Bizim Hikaye 47. son bölüm izle)

Bizim Hikaye 47. son bölümü ile FOX TV’de ekrana geldi. Son bölümde; Barış, Filiz’in Selim ile ilişkiye başladığını öğrenince kendini kaybediyor. Filiz’e her şeyi anlatmaya çalışıyor ama Filiz zaten her şeyi biliyor. Ayrıca Barış’a artık yorulduğunu da söylüyor. Rahmet’in üniversitede öğrenci değil, hademe olduğu Derin yüzünden ortaya çıkıyor. Filiz bu gerçekle paramparça oluyor. Barış'ın oğlu için aranan kalp bulunuyor ama hastaneye yetişirken Barış büyük bir panik yaşıyor. Filiz bu anlarda onun yanında olup elini tutuyor. Peki Bizim Hikaye 47. son bölümde başka neler yaşandı? Bizim Hikaye 48. son bölümde neler yaşandı?

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Bizim Hikaye 47. bölümü ile bu akşam seyirci karşına çıktı. Bizim Hikaye son bölümde; Filiz, Selim'i eve davet ediyor ve ciddi bir ilişkiye başladıklarını söylüyor. Barış'ın oğlu kalp naklinde ilk sıraya yerleşiyor. Nihal ve Barış büyük sevinç yaşıyor. Tufan ile Tülay boşanmanın eşiğinde. Barış, Filiz'in Selim'le olan ilişkisini öğreniyor ve onun sevmediği bir adamla evlenmesini istemiyor. Gerçekleri anlatmaya karar verdiğinde ise Filiz her şeyi bildiğini söylüyor. Barış orta yol bulmak istiyor. Filiz, hayatını toparlamaya devam ettikçe sevdiklerinin yalanları ile yıkılıyor. Aldığı son darbe ise Rahmet'ten geliyor. Rahmet'in üniversitede hademe olduğu ortaya çıkıyor. Peki Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı geldi mi? Bizim Hikaye 47. Son Bölümde yaşananlar ve 48. Yeni Bölüm fragmanı ile ilgili merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.

BİZİM HİKAYE 48. BÖLÜM FRAGMANI





BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM ÖZETİ: 47. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Evde hazırlıklar yapılıyor. Çünkü misafir gelecek. Tufan da geliyor ama Tülay tavır devam ediyor. Fırında börek almaya giden Çiçek, Cemil ile karşılaşıyor. Cemil'e börek ikram eden Çiçek ile aralarında tatlı bir sohbet geçiyor. Merakla beklenen misafir ise; Selim çıkıyor. Evdekiler neden Selim için bu kadar hazırlık yapıldığını anlamıyor. Hatta Selim'in yanında Filiz'i utandırıyorlar. Filiz, Selim ile olan ilişkisini açıklıyor. Ciddi bir yola girmeye karar verdiklerini söylüyor. Tülay çok seviniyor. Fikri'nin derdi ise beşi bir yerde. Tufan'ın ısrarlarından bunalan Tülay evden gidiyor. Tufan çaresiz ‘ne yapacağım' diyor. Filiz, Tufan'a ‘aşkının peşinden git' öğüdü veriyor.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM İZLE

BARIŞ'IN OĞLU İÇİN MÜTHİŞ HABER

Barış'ın oğlu Savaş'ın kalp nakil sırasında birinci sıraya yerleşiyor. Nihal sevinçle Barış'a sarılıyor. Barış, naklin her an olabileceğini ve oğlunun diğer çocuklar gibi koşup oynayabileceğini söylüyor.

TUFAN İLE TÜLAY BOŞANMANIN EŞİĞİNDE

Tufan ile Tülay arasında almaz duvarlar örülüyor. Tülay, Tufan'a her baktığında kaybettiği bebeklerini gördüğünü ve boşanmak istediğini söylüyor. Tufan beraber olsalar da olamasalar da geri gelmeyeceklerini söylüyor. Bir de yerine yenisini koyarız deyince Tülay şiddetle Tufan'a saldırıyor. Bebeklerinden bir eşya gibi bahsettiğini söyleyerek Tufan'ı kovuyor.

FİLİZ'DEN BARIŞ'A: SELİM İLE BİRLİKTEYİZ

Barış elinde kitapla Filiz'in yanına geliyor. Kitap Kiraz için. Filiz, Barış'a Selim ile birlikte olduklarını ve ciddi bir yola girmeye karar verdiklerini söylüyor. Barış bir anda parlıyor adamı sevmiyorsun böyle bir şey yapmamalısın diye Filiz'e çıkışıyor. Barış her şeyi baştan anlatmak istiyor ama Filiz bildiğini söylüyor. Ayrıca Barış'a kızmadığını ve yapması gerekeni yaptığını söylüyor. Filiz aile kurmak istediğini de belirtiyor. Barış, inatla ‘beni sevmediğini söyle' diyor. Ama Filiz gözleri dolu dolu ‘bunun hiçbir önemi yok' diyor. Barış ısrara devam edince ‘Filiz hasta ettin beni, iyileşmek istiyorum' diyerek onu gönderiyor.

RAHMET FİLİZ'İ YIKIYOR

Derin, Rahmet'in üniversitede öğrenci olmadığını hademe olduğunu Filiz'e söylüyor. Hikmet ve evdekiler de bu ana tanık oluyor. Filiz Rahmet'e en büyük hayal kırıklığı olduğunu söylüyor.