Bizim Hikaye 49. yeni bölüm fragmanı yayında! Hırsız ortaya çıktı!

Bizim Hikaye 49. yeni bölüm fragmanı FOX TV tarafından yayınlandı. Barış aşkını öpüyor ama o anda Nihal ve Selim geliyor. Barış bir kez de herkesin içinde formalitede evlendiğini ve Filiz'i sevdiğini söylüyor. Çıkan arbede sonrası gelen Cemil, Filiz'lerin atölyesi soyulduğunu söylüyor. Bizim Hikaye 49. yeni bölüm fragmanında ise; Fikret yine bir işler peşinde. Meğer dükkanı soyan Fikret'miş. Fikret, Melek'ten kalan lüks arabanın vergisini ödemek için bu yola başvuruyor. İşte Bizim Hikaye 49. yeni bölüm fragmanı...

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BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM ÖZETİ: 48. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Filiz ve evdekiler hastaneden haber bekliyorlar. Barış güzel haberi veriyor. Elibollar, Tülay ve Tufan sevinç içinde. Barış Filiz'e ‘sen olmasan atlatamazdım' diyor. Nihal bu sözleri duyuyor. Rahmet eve geliyor ama eşyalarını toplamaya geldiğini söylüyor. Filiz onunla konuşmaya çalışıyor ve Derin'den gerçekleri öğrendiğini de söylüyor. Rahmet sinirle eşyalarını toplayıp ‘okul falan yok' diyor. Rahmet, Deniz'le konuşup Derin'e gerçeği anlatmasını istiyor.

Barış'ın oğlu yoğun bakımdan çıkıyor ve taburcu ediliyor. Filiz, Tufan, Tülay, Çiçek ve Elibollar hastaneye ziyarete geliyor. Barış onları karşısında görünce çok şaşırıyor ve çok da mutlu oluyor. Nihal bu anları surat asarak izliyor. Savaş, İsmail ile arkadaş oluyor ve onlara gitmek istiyor. Nihal bu ziyarete izin vermek zorunda kalıyor.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM İZLE

NİHAL'DEN BÜYÜK TERBİYESİZLİK

Nihal Filiz'lerin arkasından gidip Filiz'I kocasını ayartmakla itham ediyor. Hikmet Nihal'in ağzının payını veriyor. Filiz bir çocuğun her şeyden değerli olduğunu söylüyor. Çiçek ve Tülay da Nihal'e parlıyor ve Filiz'in Selim'le birlikte olduğunu anlatıyor.

FİLİZ, RAHMET'İ KURTARMAK İSTİYOR

Filiz, Rahmet için okula gidiyor. Onu yeniden kazanmak istediğini bölüm başkanına söylüyor. Filiz çıkışta Derin ile karşılaşıyor. Filiz, Derin'e olanları anlatıyor ve kardeşini okula döndüreceğini söylüyor. Derin de ona yardım etmek istiyor ve Filiz'I Ali Hoca'ya yönlendiriyor. Filiz, Ali Hoca'ya gidip panoya astığı soruyu Rahmet'in çözdüğünü söylüyor. Hoca bunu duyunca Filiz'le ilgileniyor. Ama Rahmet, hoca ile konuşmak istemiyor. Çünkü hayal kırıklığına uğramak istemiyor. Rahmet müdürüyle kavga edip üstüne bir de işsiz kalıyor.

BARIŞ VE FİLİZ'İN ÖNÜNDE ENGEL KALMADI

Barış, Filiz'in evine geliyor. Nihal ile onu hapisten çıkarmak için evlendiğini söylüyor. Filiz bunu ilk kez duyuyor ve çok şaşkın. Barış Filiz'in elini tutup ‘gel savaşalım her şeyle herkesle' diyor ve Filiz2i öpüyor. Tam o sırada da Nihal geliyor.