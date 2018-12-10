Bizim Hikaye 51. yeni bölüm 2. fragman yayınlandı! ‘Abla ben katil oldum!’

Bizim Hikaye 51. yeni bölümden 2 yeni fragman seyirci karşısına çıktı. Yeni fragmanda; Fiko ‘abla ben katil oldum’ diyerek ağlıyor. Filiz Kiraz’la tartışırken bayılıyor. Burnu kanayan Filiz ambulans ile hastaneye kaldırıyor. Fikret kızı için belki de uzun süre sonra ilk kez endişeli. Fiko ve Kiraz kendini suçluyor. İşte Bizim Hikaye 51. yeni bölüm fragmanı...

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BİZİM HİKAYE 51. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Bizim Hikaye 51. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Barış ile Filiz’in aşkı yeni engellere takılıyor. Nihal onları bitirmek için elinden geleni ardına koymayacak. Üstelik Selim bile onun yanında. İşte son bölümde yaşananlar…

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM ÖZETİ: 50 BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nihal, oğlunu dolduruyor ve Filiz'e 'Sen babamı çaldın' diyerek hesap soruyor. Filiz gözyaşları içinde kalakalıyor. O anda Hikmet'in Çiçek'in kocası tarafından bıçaklandığı haber, geliyor. Barış çok zor olsa da Filiz'e durumu anlatıyor. Filiz ve Barış ambulanstan önce Hikmet'in yanına gidiyor. Barış ilk müdahaleyi ediyor. Filiz perişan halde. Ambulans geliyor ve hemen hastaneye gidiyorlar. Haberi alan Rahmet de telaşla hastaneye koşuyor. Ama en kötü durumda olan ise Çiçek’tir.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM İZLE

NİHAL'İN OYUNU ORTAYA ÇIKIYOR

Barış, Savaş'ı Nihal'e götürüyor. Savaş ısrarla babasının gitmemesini istiyor. Nihal, elindeki kanı soruyor. Hikmet'in yaralandığını söyleyince Nihal azarlarca konuşuyor. Savaş Filiz için kurt diyor. Barış, Nihal'in oğlunu doldurduğunu anlıyor. Savaş Filiz'in kurt olduğunu ve onu yiyeceğini anlatıyor. Barış oğlunu odasına yollayıp Nihal'e ‘manyak mısın' diyerek hesap soruyor. Nihal sadece ‘sen oğlunu nasıl ortamlara sokuyorsun' diyor. Barış oğlunun velayetini alacağını söylüyor. Barış oğlu ile konuşarak onu Filiz konusunda ikna etmeye çalışıyor. Oğlunu ikna ettikten sonra da Filiz'e bunları söylediğini de öğreniyor.

HİKMET İYİLEŞİYOR

Hikmet'n durumu iyi. Filiz Barış'ı arayıp hayati tehlikesi olmadığını söylüyor. Filiz, Barış'ın oğlunun yanında kalmasını istiyor. Hikmet o akşam eve götürülüyor. Zeynep eşini evi süsleyerek karşılıyor. Zeynep, Hikmet'i çok sevdiğini söylüyor ama Hikmet onun kimseyi sevemeceğini söylüyor. Ayrıca ablasını örnek almasını istiyor.

NİHAL'İN HAİN PLANLARI

Barış, Nihal'e boşanmak için gerekirse her şeyini vereceğini söylüyor. Nihal, Filiz ile ilgili ileri geri laflar söylüyor ve Barış ona çok kızıyor.

Barış, Filiz'e Nihal'in boşanma evraklarını imzaladığı müjdesini veriyor. O anda nezarette de olsa ‘boşanacağım' diye haykırıyor. Ama hesaba katmadığı bir şey var. O da Nihal'in vazgeçmeyeceği. Nihal, Filiz'i 20 yıl cezaevinde tutabilecek kadar delil topluyor. Amacı Filiz'i nitelikli dolandırıcılıktan içeri attırmak. Hatta Avukat Selim de yanında.