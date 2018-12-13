Bizim Hikaye 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Filiz’in neyi var? (Bizim Hikaye 51. son bölüm izle)

Bizim Hikaye 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Filiz’in neyi var? (Bizim Hikaye 51. son bölüm izle)

Bizim Hikaye 51. son bölümü ile FOX TV’de ekrana geldi. Son bölümde; Fikret başını çok büyük belaya sokuyor. Serseri arkadaşları yüzünden birini yaralıyor. Filiz kardeşini doğru yola sevk etmeye çalışırken bu yaptıklarını kabullenemiyor. Üstüne bir de Kiraz’ın yerli yersiz istekleri varç Filiz kardeşleri ile baş etmekte çok zorlanıyor. Artık sağlığı da bozulmaya başlıyor. Zamansız burun kanamaları ansızın bir bayılma ile sonuçlanıyor. Fikret ve Kiraz ablalarına yaptıkları baskıyı nihayet anlıyorlar. Hastane kendine gelen Filiz’i sürpriz bir teklif bekliyor. Peki Bizim Hikaye 51. Son bölümde başka neler yaşandı? Bizim Hikaye 51. son bölümde neler yaşandı?

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Bizim Hikaye 51. bölümü ile bu akşam seyirci karşına çıktı. Bizim Hikaye son bölümde; Filiz'in Fikret ve Kiraz ile daha çok işi var. Kiraz okuldaki arkadaşlarına ayak uydurmak için Filiz'den şimdi de telefon istiyor. Fikret'in ise başı serseri arkadaşları yüzünden büyük belada. Bir de tüm bunların üstüne Hikmet, Barış'a fena halde kafayı takıyor. Onu istemediğini söyleyen Hikmet aslında ablasını korumak istiyor. Ama Filiz artık tüm bunlarla baş etmekte zorlanıyor. Filiz burnunda olan kanamadan kimseye söz etmiyor ama en sonunda herkesin göreceği şekilde fenalaşıyor. Filiz hastanede gözlerini açtığında Barış'ın evlenme teklifi ile yeniden hayata tutunuyor. Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı geldi mi? Bizim Hikaye 51. son bölümde yaşananlar ve 51. yeni bölüm fragmanı ile ilgili merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.

BİZİM HİKAYE 52. BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

BİZİM HİKAYE YENİ FRAGMAN

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM ÖZETİ: 51 BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fikret başını çok büyük bir belaya sokuyor. Fikret katil olduğunu düşünüyor. Arkadaşları bu bilgiyi saklamasını emrediyorlar. Hatta Fikret'in saklanmasını istiyorlar. Üzerine bir de tehdit ederek artık ne derlerse yapmalarını istiyorlar. Cemil kapıda Fikret'i yakalıyor. Olayı bildiğini söyleyerek Fikret'in arkadaşlarını soruyor. Merdivenlerden düşen çocuğun ağır yaralandığını söylüyor. Fikret, Cemil'e çocuğu ittiğini anlatıyor.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM İZLE

HİKMET BARIŞ'I İSTEMİYOR

Kiraz içinse işler daha iyi gidiyor. Okulda edindiği yeni arkadaşlar ablasına hak vermeye başlıyor. Ama ablasına telefon alması konusunda ettiği ısrarla Filiz'i bir kez daha zorluyor. Filiz'in derdi bununla da bitmiyor. Hikmet, Barış'ı istemediğini söylüyor. Konuyu önce Nihal'den açıyor ama sonunda Barış'a bağlıyor. Üstelik Barış da orada. Barış boşandığını söyleyerek Hikmet'i ikna etmeye çalışıyor. Filiz aşkını savunuyor.

FİKRET BAŞINI BELADAN ŞANSLA KURTARIYOR

Fikret ağlayarak Cemil ile beraber eve geliyor. Herkesin içinde ‘abla ben katil oldum' diyor. Herkes şok oluyor ama en çok da Filiz yıkılıyor. Cemil olayı anlatıyor. Barış hemen hastaneye gidiyor. Filiz, Fikret'e kızıyor, kardeşini polise teslim etmek istiyor. Cemil, Fikret'in yaşından dolayı cezai ehliyetini olmadığını söylüyor. Filiz olayın vicdani boyutunu taşıyamayacağını anlatıyor.

Barış hastaneden arayıp çocuğun sadece kolunun kırıldığını söylüyor. Filiz haberi alınca rahatlamıyor. Kardeşlerinin yaptığı hatalardan kendini sorumlu tutuyor. Barış, Filiz'i sakinleştirmek için onunla uzun uzun konuşuyor. Filiz'in söyleyebileceği ‘Seni Seviyorum' oluyor. Filiz telefonu kapattıktan sonra ayağa kalkıyor ama başı dönüyor ve kendini kötü hissediyor.

EVİ BASIYORLAR

Filiz iyi haberi ev halkına veriyor. O sırada biri cama taş atıyor ve Fikret çık dışarı diye bağırıyor. Rahmet dışarı çıkıp kavgaya tutuşuyor. Filiz gelenleri sakinleştirmeye çalışıyor. Gelenler kolu kırılan çocuğun ağabeyleri. Fiko oğlunun suçsuz olduğunu söyleyerek merdivenlerin sorunlu olduğunu söylüyor. Cemal'in gelişi ile kavga olayı sakinleşiyor.

Filiz evde Fikret'e hesap sormaya devam ediyor. Kardeşine yol göstermeye çalışıyor ama Fikret'in onu dinlemeye pek niyeti yok. Üstüne Kiraz yeniden telefon konusunu açıyor. Barış'ın bu telefonu almasını istiyor. Filiz gözleri doldu sinir küpüne dönüyor. Herkes yatmaya gidince Filiz burnunun kanadığını fark ediyor.

FİLİZ'E HASTANEDE EVLENME TEKLİFİ

Kiraz ile Filiz tartışıyor. Filiz fenalaşıp yere yığılıyor. Barış da yanında. Hemen acile kaldırıyorlar. Filiz hastanede gözlerini açıyor. Barış herkesin içinde cebinden bir yüzük çıkararak Filiz'e evlenme teklif ediyor. Filiz'in cevabı ‘tabi ki evet' oluyor.