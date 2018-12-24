Bizim Hikaye 53. yeni bölüm fragmanı: ‘Hepimizin başı sağolsun!’ (Bizim Hikaye 53. bölüm fragmanı izle)

Bizim Hikaye 53. yeni bölüm fragmanı bugün FOX TV'de ekrana geldi. Yayınlanan yeni fragmanda; Cemil kaza haberini Filiz'in ailesine duyuruyor. 'Hepimizin başı sağolsun' sözleri ile gözyaşları sel oluyor. Tülay, Tufan'ı arayıp kaza haberini veriyor. O sırada kapıya gizemli biri geliyor. Çiçek kapıyı açıyor ama o kişinin kim olduğu bilinmiyor. İşte Bizim Hikaye 53. yeni bölüm fragmanı...

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Bizim Hikaye 53 yeni bölüm fragmanı seyirci karşısına çıktı. Barış ile Filiz’in mutluluğuna gölge düştü. Nihal’in tehditleri Barış’ın korkunç bir kaza yapmasına sebep oldu. İşte son bölümde yaşananlar…

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Filiz kardeşleri ile ilgilenirken sağlığı ihmal ettiği için hastanelik oluyor. Burnundan kan gelince acile kaldırılıyor. Ama Filiz’in tek derdi bu değil. Henüz haberi olmasa da Nihal canını fena sıkacak bir plan içinde. Barış onu engellemek isterken korkunç bir kaza geçiriyor.



BARIŞ KORKUNÇ BİR KAZA GEÇİRİYOR

Filiz hastane yatağında korku içinde uyanıyor. Barış başında. Filiz kendine gelince ‘neden bu kadar korktun’ diyor. Filiz rüyasında Barış’ın öldüğünü ve cenazesine gittiklerini söylüyor. Barış, Nihal’i arayarak savcılığa gitmeden önce onunla bir kez daha akonuşmak istiyor. Nihal telefonda ‘biz gidiyoruz, 20 dakikan var’ diyor. Barış yetişemeyeceği için Nihal’den biraz daha zaman istiyor. Ve Nihal’in öfkesi çok kötü bir sonuç doğuruyor. Barış telaştan kaza yapıyor. Nihal’de o anları telefondan duyuyor. Olay yerine geldiğinde ise çok kötü bir manzara ile karşılaşıyor. Polis ‘çok kötü yanmış, bu şekilde görmek istemezsiniz’ diyor.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM İZLE

NİHAL’E KAŞRI OPERASYON

Nihal’in Filiz’e olan saldırısına karşı Selim devrede. Elibollar ve Tülay ile konuşarak Nihal’in savcı tarafında sert suçlamalarla geleceğini ama onun iddialarını çürütecek delilleri olduğunu anlatıyor. Ama bu belgelerin Nihal ve Sadri’den alınması gerkeiyor. Çiçek bunun hırsızlık olduğunu ve asla yapamayacaklarını söylüyor. Fikret ve yeni sevgisili içinse çok kolay bir iş. Hemen harekete geçiyorlar. Fiko, İsmet, Hikmet ile Fikret Savcı Nihal’in evine gidiyor. Tabi bu deneyimden başlarını belaya sokmadan çıkamıyorlar.