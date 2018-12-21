Bizim Hikaye 53. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Korkunç kaza! (Bizim Hikaye 52. Son bölüm izle)

Bizim Hikaye 52. Son Bölümü ile FOX TV’de ekrana geldi. Son bölümde; Filiz sevdiği adama kavuşuyor. Ama Nihal onların peşini bırakmaya pek de niyetli değıl. Filiz'i hapse attıracak kadar delil toplayıp Barış'ı tehdit ediyor. Barış Nihal savcılığa gitmeden ona yetişmek istersen arabasıyla kaza yapıyor. Nihal sebep olduğu bu felaketle yüzleşmek zorunda kalıyor. Diğer yandan Filiz'i kurtarmak için Elibollar da harekete geçiyor. Delil dosyaları için Nihal'in evine gidiyorlar. Ayrıca Barış ve Filiz hayatlarının en mutlu gününü yaşarlarken, kaderin onlar için neler hazırladığından habersizdirler Bizim Hikaye 52. Son bölümde başka neler yaşandı? Bizim Hikaye 52. Son bölümde neler yaşandı?

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Bizim Hikaye 52. Bölümü ile bu akşam seyirci karşına çıktı. Bizim Hikaye son bölümde; Filiz kardeşlerine karşı verdiği savaşta yenik düşer. Fiko ve Kiraz’ın bitmeyen istekleri ve üstüne bir de sıklıkla başlarını belaya sokmaları Filiz’i içinden çıkılmaz bir duruma getiriyor. Kiraz ile kavga ederken bayılan Filiz acile yetiştiriliyor. Hastanede tetkikleri yapılırken Fiko ve Kiraz hatalarını anlıyorlar. Elibollar ablaları için endişe içinde. Barış Filiz için çok üzülürken bir yandan da eski karısı ile uğraşıyor. Nihal, Filiz’i hapse attırmak için yaptırdığı hazırlık kağıtlarını Barış’a veriyor. Barış çok sinirleniyor, Nihal’i tehdit ediyor. Ama Nihal zafer kazanmış bir edayla ‘bunları bir incele, sonra konuşuruz’ diyor. Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı geldi mi? Bizim Hikaye 52. Son Bölümde yaşananlar ve 53. Yeni Bölüm fragmanı ile ilgili merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.

BİZİM HİKAYE 53. BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

BİZİM HİKAYE YENİ FRAGMAN

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM ÖZETİ: 52 BÖLÜMDE NELER OLDU?

Filiz kardeşleri ile ilgilenirken sağlığı ihmal ettiği için hastanelik oluyor. Bayılan ve burnundan kan gelince acile kaldırılıyor. Ama Filiz’in tek derdi bu değil. hHenüz haberi olmasa da Nihal canını fena sıkacak bir plan içinde. Barış onu engellemek isterken korkunç bir kaza geçiriyor.

BARIŞ KORKUNÇ BİR KAZA GEÇİRİYOR

Filiz hastane yatağında korku içinde uyanıyor. Barış başında. Filiz kendine gelince ‘neden bu kadar korktun’ diyor. Filiz rüyasında Barış’ın öldüğünü ve cenazesine gittiklerini söylüyor.

Barış, Nihal’i arayarak savcılığa gitmeden önce onunla bir kez dah akonuşmak istiyor. Nihal telefonda ‘biz gidiyoruz, 20 dakikan var’ diyor. Barış yetişemeyeceği için Nihal’den biraz daha zaman istiyor. Ve Nihal’in öfkesi çok kötü bir sonuç doğuruyor. Barış telaştan kaza yapıyor. Nihal’de o anları telefondan duyuyor. Olay yerine geldiğinde ise çok kötü bir manzara ile karşılaşıyor. Polis ‘çok kötü yanmış, bu şekilde görmek istemezsiniz’ diyor.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM İZLE

NİHAL’E KARŞI OPERASYON

Nihal’in Filiz’e olan saldırısına karşı Selim devrede. Elibollar ve Tülay ile konuşarak Nihal’in savcı tarafında sert suçlamalarla geleceğini ama onun iddialarını çürütecek delilleri olduğunu anlatıyor. Ama bu belgelerin Nihal ve Sadri’den alınması gerEkiyor. Çiçek bunun hırsızlık olduğunu ve asla yapamayacaklarını söylüyor. Fikret ve yeni sevgilisi içinse çok kolay bir iş. Hemen harekete geçiyorlar. Fiko, İsmet, Hikmet ile Fikret Savcı Nihal’in evine gidiyor. Tabi bu deneyimden başlarını belaya sokmadan çıkamıyorlar.