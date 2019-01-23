Bizim Hikaye 54. yeni bölüm 2. fragmanı yayında! Barış’tan büyük kıskançlık… İşte Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı!

Bizim Hikaye 54. Yeni bölüm 2. Fragman yayınlanıyor. Yayınlanan 2. Fragmanda Kerem Yılmaz adında yeni biri daha diziye dahil oluyor. Filiz’e çiçek yollayan Kerem, Barış’ı kıskandırmayı başarıyor. Bir buluşma yeri söyleyip Filiz’i davet ediyor. Barış kendini tutamayıp buluşma yerine kendi gidiyor. Ancak buluşma yerinde Nihal var. İşte Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanları…

BİZİM HİKAYE 54. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM ÖZETİ: 53 BÖLÜMDE NELER OLDU?

Barış, Nihal yüzünden korkunç bir kaza geçiriyor. Tufan eve telaşla gelip Filiz'e hemen gitmeleri gerektiğini söylüyor. Tülay'ın ısrarından sonar Tufan sorunu kökten çözdüklerini söylüyor. Tufan, Filiz'e Adli Tıp'a gidip Barış'I teşhis etmesini söylüyor. Barış'ın ölmediğini söylüyor. Filiz ne olduğunu anlamıyor. Tufan Barış'I Nihal'in gözünde öldürdüklerini anlatıyor.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM İZLE

NİHAL İLE FİLİZ BİRBİRİNE GİRİYOR

Nihal polise ifade veriyor. Polis Barış'ın kontrolünü kaybetmek için bir sebebi olup olmadığını soruyor. Nihal, Barış'la tatil planı yaptıklarını söylüyor. O sırada Filiz gelip Barış'ın eşi olduğunu söylüyor. Polisin de kafası karışıyor. Filiz evlilik cüzdanını verip gerçekleri haykırıyor. Filiz ile nihal birbirine giriyor. Nihal Barış'ın gerçekten öldüğünü sanıyor. ‘Bir de utanmadan Barış benim yanıma gelirken öldü senin yanına gelirken değil' diyor. Nihal çıkışta bir kez daha kendini kaybediyor. Barış'ın arkasından dövünüyor. Filiz de polise ölenin Barış olduğunu söylüyor.

FİLİZ, BARIŞ'A HESAP SORUYOR

Barış ile Filiz yüzyüze geliyor. Filiz çok kızgın. Her şeyi anlıyor ama oğlunun babasız mı kalacağını soruyor. Barış oğlunu babasız bırakanın Nihal olduğunu söylüyor. Nihal'in ABD'ye gidince bir arkadaşının gözünün onların üzerinde olacağını söylüyor. Barış işi ve kimlik sorununu çözeceğini anlatıyor. Nihal'in gitmesini bekleyeceğini sonar tek tek çözeceğini söylüyor. Filiz evliliğinin ilk gününde yaşadığı bu olaydan çok hırpalanıyor

‘BAŞIMIZ SAĞOLSUN'

Tülay telaşla evde bir haber bekliyor. Tüm ev halkı da geliyor. Kapı çalıyor ve Cemil geliyor. Ev halkına kazadan söz ediyor. Sonra da ‘başımız sağolsun' diyerek büyük bir yıkım yaşatıyor. Herkes Barış'ın öldüğünü zannediyor. Fikret bile dağılıyor. Tülay telaşla Tufan'I arıyor. Ağlayarak Cemil'I anlattıklarını anlatıyor. Tufan afallıyor ‘sonra arayacağım' diyerek telefonu kapatıyor. Filiz evdekilere gerçeği anlatmak istiyor ama Barış bir gün daha beklemesini istiyor. Filiz ve Tufan eve gidip ölüm haberinin yalan olduğunu anlatıyor.