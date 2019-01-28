Bizim Hikaye 55. yeni bölüm fragmanı geldi! Fikri’nin hayal kırıklığı…

Bizim Hikaye 55. yeni bölüm fragmanı bugün FOX TV'de ekrana geldi. Yayınlanan yeni fragmanda;Fikri, araç tazminatından haberdar olur. Koşarak parayı almak için sevgilisi ile beraber sigorta şirketine gider. Ama parayı almak gittiğinde parayı bir gün önce aldığını duyar. Üstelik aldığı para ile sarhoş olup büyük bir bağışta bulunmuştur. İşte Bizim Hikaye 55. yeni bölüm fragmanı...

BİZİM HİKAYE 55. BÖLÜM FRAGMANI



BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM ÖZETİ: 54. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nihal, Barış'ın hayatta olduğundan şüpheleniyor. Filiz ve Barış Nihal'in yurt dışında olduğunu sanıyor. Çiçek minibolların sorumluluğunu üstüne alıyor ve onlara dünyayı dert ediyor. Bir de yanından ayırmıyor. Sabah kahvehaneye giderken bile onları yanında götürüyor. Kiraz ve Fiko'un yarıyıl tatili cehenneme dönüyor. Cemil, Çiçek'in kahvehaneyi işletmesine hiç sıcak bakmıyor. Çiçek de onu tersliyor. Hikmet öfke ile kahvehaneye giriyor. ‘ O adamı nasıl saklarsınız' diyerek çıkışıyor. Cemil de şüpheleniyor. Çiçek bir şekilde, Cemil'i yolluyor. Hikmet biri sorarsa her şeyi söyleyeceğini anlatıyor.

BARIŞ ZOR DURUMDA

Barış kız kardeşi ile uğraşıyor. Ona hiç güvenmiyor. Kız kardeşi ona değil ortak çıkarlarına güvenmesini söylüyor. Çiçek Barış'ı arayıp Hikmet konusundan onu uyarıyor. Barış, Hikmet'le konuşmak için Filiz'lere gidiyor.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM İZLE

BARIŞ, HİKMET'İ İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Barış kılık değiştirip Hikmet'e gidiyor. Yolda Nihal'le de karşılaşma tehlikesi atlatıyor. Hikmet ‘sen benim ablamı kandırdın' diyerek Barış'a çıkışıyor. Barış aile olduklarını söylüyor. Hikmet daha da ileri gidiyor ‘sen şeytansın' diyor. Barış yangın gününü hatırlatıyor. Bir an bile alevlere girmek için düşünmediğini söylüyor. Hikmet'in kardeşi olduğunu söylüyor. Hikmet kendini kaybediyor. Bağırarak evden çıkıyor.

FİLİZ'İN KAPISINA GELEN SİGORTACI

Filiz yeni işyerinde artık kardeşlerine vakit ayıramıyor. Hatta onu arayan Kiraz'ı da azarlıyor. Bir de üstüne sigortacı Kerem Yılmaz geliyor. Barış'ın ölümü nedeniyle sorular sormaya gelen Kerem Filiz'i endişelendiriyor. İşyerindekiler de bu olayla eşinin öldüğünü öğreniyor.