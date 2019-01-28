Bizim Hikaye 55. yeni bölüm fragmanı geldi! Fikri’nin hayal kırıklığı…

BİZİM HİKAYE 55. BÖLÜM FRAGMANI
BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM ÖZETİ: 54. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Nihal, Barış'ın hayatta olduğundan şüpheleniyor. Filiz ve Barış Nihal'in yurt dışında olduğunu sanıyor. Çiçek minibolların sorumluluğunu üstüne alıyor ve onlara dünyayı dert ediyor. Bir de yanından ayırmıyor. Sabah kahvehaneye giderken bile onları yanında götürüyor. Kiraz ve Fiko'un yarıyıl tatili cehenneme dönüyor. Cemil, Çiçek'in kahvehaneyi işletmesine hiç sıcak bakmıyor. Çiçek de onu tersliyor. Hikmet öfke ile kahvehaneye giriyor. ‘ O adamı nasıl saklarsınız' diyerek çıkışıyor. Cemil de şüpheleniyor. Çiçek bir şekilde, Cemil'i yolluyor. Hikmet biri sorarsa her şeyi söyleyeceğini anlatıyor.
BARIŞ ZOR DURUMDA
Barış kız kardeşi ile uğraşıyor. Ona hiç güvenmiyor. Kız kardeşi ona değil ortak çıkarlarına güvenmesini söylüyor. Çiçek Barış'ı arayıp Hikmet konusundan onu uyarıyor. Barış, Hikmet'le konuşmak için Filiz'lere gidiyor.
BARIŞ, HİKMET'İ İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR
Barış kılık değiştirip Hikmet'e gidiyor. Yolda Nihal'le de karşılaşma tehlikesi atlatıyor. Hikmet ‘sen benim ablamı kandırdın' diyerek Barış'a çıkışıyor. Barış aile olduklarını söylüyor. Hikmet daha da ileri gidiyor ‘sen şeytansın' diyor. Barış yangın gününü hatırlatıyor. Bir an bile alevlere girmek için düşünmediğini söylüyor. Hikmet'in kardeşi olduğunu söylüyor. Hikmet kendini kaybediyor. Bağırarak evden çıkıyor.
FİLİZ'İN KAPISINA GELEN SİGORTACI
Filiz yeni işyerinde artık kardeşlerine vakit ayıramıyor. Hatta onu arayan Kiraz'ı da azarlıyor. Bir de üstüne sigortacı Kerem Yılmaz geliyor. Barış'ın ölümü nedeniyle sorular sormaya gelen Kerem Filiz'i endişelendiriyor. İşyerindekiler de bu olayla eşinin öldüğünü öğreniyor.