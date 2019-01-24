Bizim Hikaye 55. yeni bölüm fragmanı merak konusu… Nihal her şeyi fark ediyor! Bizim Hikaye 54.son bölüm izle…

Bizim Hikaye 55. yeni bölüm fragmanı merak konusu… Nihal her şeyi fark ediyor! Bizim Hikaye 54.son bölüm izle…

Bizim Hikaye 54. Bölümü ile bu akşam seyirci karşına çıktı. Bizim Hikaye son bölümde; Nihal, Barış’ın yaşadığını ispat etmek için türlü oyunlara başvuruyor. Bir yandan kız kardeşi Merve ile uğraşan Barış diğer yandan da Hikmet’i ikna etmeye çalışıyor. Yeni işe başlayan Filiz ise yaşananlarla adeta savruluyor. Peki Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Bizim Hikaye 54. Son Bölümde yaşananlar ve 55. Yeni Bölüm fragmanı ile ilgili merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.

Bizim Hikaye 54.son bölümü ile FOX TV'de ekrana geldi. Bizim Hikaye son bölümde; Barış'ın başı kardeşi Merve ile büyük belada. Yetmezmiş gibi Nihal de Barış'ın ölmediğinin farkında ve gerçeği ortaya çıkarmak için harekete geçiyor. Kerem Yılmaz'ın Filiz'in hayatına girmesiyle de işler iyice sarpa sarıyor. Peki Bizim Hikaye 54. Son bölümde başka neler yaşandı? Bizim Hikaye 55.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BİZİM HİKAYE 55. BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

BİZİM HİKAYE YENİ FRAGMAN

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM ÖZETİ: 54. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nihal, Barış'ın hayatta olduğundan şüpheleniyor. Filiz ve Barış Nihal'in yurt dışında olduğunu sanıyor. Çiçek minibolların sorumluluğunu üstüne alıyor ve onlara dünyayı dert ediyor. Bir de yanından ayırmıyor. Sabah kahvehaneye giderken bile onları yanında götürüyor. Kiraz ve Fiko'un yarıyıl tatili cehenneme dönüyor. Cemil, Çiçek'in kahvehaneyi işletmesine hiç sıcak bakmıyor. Çiçek de onu tersliyor. Hikmet öfke ile kahvehaneye giriyor. ‘ O adamı nasıl saklarsınız' diyerek çıkışıyor. Cemil de şüpheleniyor. Çiçek bir şekilde, Cemil'i yolluyor. Hikmet biri sorarsa her şeyi söyleyeceğini anlatıyor.

FİLİZ'İN KAPISINA GELEN SİGORTACI

Filiz yeni işyerinde artık kardeşlerine vakit ayıramıyor. Hatta onu arayan Kiraz'ı da azarlıyor. Bir de üstüne sigortacı Kerem Yılmaz geliyor. Barış'ın ölümü nedeniyle sorular sormaya gelen Kerem Filiz'i endişelendiriyor. İşyerindekiler de bu olayla eşinin öldüğünü öğreniyor.

BARIŞ ZOR DURUMDA

Barış kız kardeşi ile uğraşıyor. Ona hiç güvenmiyor. Kız kardeşi ona değil ortak çıkarlarına güvenmesini söylüyor. Çiçek Barış'ı arayıp Hikmet konusundan onu uyarıyor. Barış, Hikmet'le konuşmak için Filiz'lere gidiyor.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM İZLE

BARIŞ, HİKMET'İ İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Barış kılık değiştirip Hikmet'e gidiyor. Yolda Nihal'le de karşılaşma tehlikesi atlatıyor. Hikmet ‘sen benim ablamı kandırdın' diyerek Barış'a çıkışıyor. Barış aile olduklarını söylüyor. Hikmet daha da ileri gidiyor ‘sen şeytansın' diyor. Barış yangın gününü hatırlatıyor. Bir an bile alevlere girmek için düşünmediğini söylüyor. Hikmet'in kardeşi olduğunu söylüyor. Hikmet kendini kaybediyor. Bağırarak evden çıkıyor.

NİHAL FİLİZ'LERİN EVİNİ BASIYOR

Nihal, Filiz'lerin evini basıyor. Yanında da Cemil var.Barış ölmedi diyerek kapıyı zorluyor. Cemil engel olmak istese de içeri giriyor. ‘Barış buradasın biliyorum' diyerek evi arıyor. Cemil onu evden dışarı çıkarıyor. Barış'ın öldüğünü söylüyor.

KEREM BELA OLUYOR

Kerem, Filiz'in başına bela oluyor. Filiz'in işyerinde şirketinin aylık toplantılarını organize etmek istiyor. Filiz'i tavırları ile sürekli rahatsız ediyor. Bir de eve çiçek yolluyor. Barış da Kerem'in yazdığı notla çılgına dönüyor. Kerem daha da ileri gidip Filiz'le baş başa buluşmak istiyor. Barış buluşma yerine kendi gidiyor. Ama onu orada bekleyen bir sürpriz var. O da Nihal.