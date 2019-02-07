Bizim Hikaye 57. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Filiz’in başı belada! (Bizim Hikaye 56. son bölüm izle)

Bizim Hikaye 57. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Filiz’in başı belada! (Bizim Hikaye 56. son bölüm izle)

Bizim Hikaye 56.son bölümü ile FOX TV’de ekrana geldi. Bizim Hikaye son bölümde; Barış, Hikmet’in annesinin hastalığına tutulduğunu keşfediyor. Cemil’e silah çeken Hikmet’i kurtaran da Barış oluyor. Ama çocuğunu kaçırdığı adam hıncını Filiz’den çıkarıyor. Peki Bizim Hikaye 56.bon bölümde başka neler yaşandı? Bizim Hikaye 57.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bizim Hikaye 56.bölümü ile bu akşam seyirci karşına çıktı. Bizim Hikaye son bölümde; Elibollar, Hikmet'in ruhsal sorunlar yaşadığını öğrenince yıkılıyor. Barış saklanması gerekirken polislerin karşısına çıkıyor. Cemil Barış'ın yaşadığını öğreniyor. Hikmet yüzünden yaşananlar bununla da sınırlı kalmıyor. Ayrıca Merve de ağabeyini Nihal'in yeni planından kurtarıyor. Nihal, Barış'ın mezarını kazdırıp DNA örneği aldırıyor. Peki Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Bizim Hikaye 56. Son Bölümde yaşananlar ve 57. Yeni Bölüm fragmanı ile ilgili merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.

BİZİM HİKAYE 57. BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

BİZİM HİKAYE YENİ FRAGMAN

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM ÖZETİ: 56. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Filiz, Hikmet'in çocuk kaçırdığını öğreniyor. Barış, Hikmet'in psikolojik bir rahatsızlık geçirdiğini söylüyor. Ve bu yaptıklarının sebebi olarak da geçirdiği atağı anlatıyor. Kiraz, ağabeyim delirdi mi onu akıl hastanesine mi kapatacağız deyince Filiz fenalaşıyor. Barış ona bir sakinleştirici yapıp, Hikmet'in yanına gidiyor. Tufan'ı arayan Barış polisleri uzak tutmasını istiyor. Barış Hikmet'in annesinin hastalığına yakalandığını düşünüyor. Bunu Tufan'la da paylaşıyor. Rahmet de Tufan'la beraber.

HİKMET: BENİ SEÇTİLER

Hikmet, Cemil'e silah çekiyor. Cemil onu sakinleştirmeye çalışıyor silahı istiyor ama Hikmet seçildiğini söylüyor. Hikmet görünmeyen biri ile konuşarak, katil olmak istemediğini söylüyor. Sonra da Cemil'e dışarı çıkmasını söylüyor, yoksa herkese ateş edeceğini söylüyor. Cemil, dışarı çıkıp polis arkadaşlarını ikna etmeye çalışıyor. Rahmet ile Tufan doktor geleceğini söylüyor.

MERVE'DEN NEHİR'E DNA OYUNU

Nihal, mezar kazdırıyor. Ve mezardan DNA almak istiyor. Mezarı kazan adamlar DNA almayı reddediyor. O anda Merve geliyor ve bu işi kendisinin yapabileceğini söylüyor. Mezara girip örnekleri alıyor. Nihal'i gönderdikten sonra Barış'ı arayıp Nihal'e onun örneklerini verdiğini söylüyor. Ağabeyinin polislere bulaşmamasını söylüyor.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM İZLE

BARIŞ HİKMET'E GİDİYOR

Cemil, Barış'ın ölmediğini öğreniyor. Çılgına dönen Cemil buna göz yumamayacağını söylüyor. Sicilini mahvedemeyeceğini de anlatıyor. Tufan en azından şu an bir şey yapmamasını istiyor. Barış geliyor ve Hikmet'in yanına giriyor. Barış işaretleri onun da gördüğünü söylüyor, ablasından uzak duracağını anlatıyor. Hikmet başta reddetse de Barış'ı içeri alıyor. Hikmet çantasını sorunca bebek için getirdiği sağlık çantası olduğunu söylüyor. Ayrıca Cemil'in dışarıda olduğunu gözaltına alınacağını söylüyor. Hikmet'e ablasından ayrılacağını söyleyerek eve dönmesini söylüyor. Filiz'in onu sevdiğini ve aralarından çekileceğini anlatıyor. Sabaha kadar konuşuyorlar. Hikmet uyumamak için kendini tutuyor. Barış artık dışarı çıkmalarını gerektiğini söylüyor. Barış ilacı hazırlıyor. Bebeğin ateşi olduğunu söylüyor. Hikmet'in bebeği tutmasını istiyor. Barış beze döktüğü ilaçla Hikmet'i bayıltıyor.

HİKMET HASTANEDE

Filiz, sabah uyandığında Hikmet ile bebeğin iyi olduğunu öğreniyor ama Hikmet'in akıl hastanesine kaldırılması gerekiyor. Filiz hemen kardeşinin yanına gidiyor.

FİLİZ KAÇIRILIYOR

Filiz hastanede kardeşinin heyete çıkacağını öğreniyor. Hikmet'in başında beklerken, Hikmet'in kaçırdığı çocuğun babası geliyor. Bağıra çağıra Hikmet'i soran adam, Hikmet'in ailesini dağıttığını söylüyor. Filiz kardeşini savunuyor. Ama bu savunma bir gece vakti ıssız bir sokakta bu adam tarafından kaçırılmasına sebep oluyor.