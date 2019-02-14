Bizim Hikaye 58.yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Filiz, Barış’a dersini veriyor! (Bizim Hikaye 57.son bölüm izle)

Bizim Hikaye 57.son Bölümü ile FOX TV’de ekrana geldi. Bizim Hikaye son bölümde; Filiz, Mustafa’nın onu tehdit edip itmesi ile başından darbe alıyor. Rahmet ablasını bulup hastaneye götürüyor ama döndüklerinde Filiz’in hiçbir şey hatırlamadığı söyleniyor. Aslında Filiz, hafıza kaybı oyunu ile herkesin aklını alıyor. Ama Barış gerçeği ortaya çıkarmayı başarıyor. Tabi kendi yöntemleri ile. Başka bir kadınla Filiz’i kıskandıran Barış, Filiz’in kendini açık etmesini sağlıyor. Bir de Fikri sigortadan aldığı parayı sevgilisine kaptırıyor. Peki Bizim Hikaye 57.son bölümde başka neler yaşandı? Bizim Hikaye 58.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bizim Hikaye 57.bölümü ile bu akşam seyirci karşına çıktı. Bizim Hikaye son bölümde; Filiz yaşadıklarının acısını çıkarmak ve ders vermek için bir oyun oynuyor. Evdeki herkes Filiz'in sabrını zorluyor. İlk hamle Elibollardan geliyor. Ama Filiz kendini tutuyor. Filiz evdeki herkesten yaşadıklarını adım adım dinliyor ve ‘hayretle ben bunların hepsine tamam mı dedim' diyor. Bir de üstüne Barış'tan hesap soruyor. Peki Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Bizim Hikaye 57. Son Bölümde yaşananlar ve 57. Yeni Bölüm fragmanı ile ilgili merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.

BİZİM HİKAYE 58. BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM ÖZETİ: 57. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Filiz eve dönerken yolda Cemil'le karşılaşıyor. Cemil herkesin onu aradığını söylüyor. Sonra da evi arayıp Filiz'in geleceğini söylüyor. Barış, Filiz gelince hesap soracağını öfkeyle anlatıyor. Ama Filiz o sırada Hikmet'in çocuğunu kaçırdığı Mustafa tarafından yakalanıyor. Adam, karısının onu terk ettiğini ve dönmesi için Filiz'in bir şeyler yapmasını istiyor. Filiz adamın elinden kaçmaya çalışırken düşüp kafasını yere çarpıyor. Filiz yere düşünce kafasını çarpıyor.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM İZLE

‘FİLİZ'İN BAŞINA KESİN BİR ŞEY GELDİ'

Filiz'in eve dönmeyişi herkes telaşlandırıyor. Elibol ailesi sokağa çıkıp aramaya başlıyor. Rahmet ile Çiçek yolda yere düşmüş ekmekleri görüyor. Rahmet hemen Barış'ı arıyor, Çiçek de Cemil'e haber veriyor. Cemil emniyeti arayıp kayıp araması başlatmalarını söylüyor. Cemil yolda Mustafa ile karşılaşıyor ve Mustafa kaçmaya başlıyor. Cemil, Mustafa'yı yakalıyor. Çiçek adamı hırpalamaya başlıyor. Mustafa Filiz'in başına gelenleri anlatmak zorunda kalıyor. Barış da yanlarına geliyor. Filiz'in düştüğü yere gidiyorlar ama Filiz yerde yok. Barış adamı hırpalıyor. Tufan'ın yetişmesi ile Barış sakinleştirilmeye çalışılıyor. Barış'ın telefonu çalıyor, Rahmet Filiz'in yanında olduğunu söylüyor. Tufan ve Çiçek Barış'ı hastaneye gitmemeye ikna ediyor. Çünkü hastanedeki herkes Barış'ı tanıyor.

HİKMET: FİLİZ HAFIZASINI KAYBETTİ

Filiz, Rahmet'le eve geliyor ve hiçbir şey hatırlamadığını söylüyor. Rahmet telefonda anlatamadığını ama geçici hafıza kaybı yaşadığını söylüyor. Filiz şaşkın şaşkın etrafına bakarken, Çiçek, Tufan ve Barış kendini tanıtmaya çalışıyor. Filiz ilk olarak cezaevine girdiğini öğreniyor. Sonra da kocasının babasının ona iftira attığını duyuyor. Filiz duyduklarını şaşkınlıkla cevaplıyor. Ayrıca Barış ile yatmayacağını söylüyor. Barış, Filiz'e sarılmak istiyor ama Filiz şiddetle onu itiyor.

FİLİZ YAŞADIKLARININ HESABINI SORUYOR

Elibollar, hemen Filiz'in durumunu fırsata çevirip okula gitmiyorlar. Filiz istemeye istemeye bu durumu kabul ediyor. O sırada Nihal konusu açılıyor. Filiz yaşadıklarını adım adım dinliyor ve ‘hayretle ben bunların hepsine tamam mı dedim' diyor. Bir de üstüne Barış'tan hesap soruyor.

FİKRİ YİNE YAPACAĞINI YAPIYOR

Fikri, sigortadan parayı alıyor ve sevgilisi parayı alıp kaçıyor. Fikri eve geldiğinde parayı aldığını söylüyor. Filiz bir anda deliye dönüp babasına saldırıyor. Çiçek hafızası yerine geldi diye sevinirken Filiz babasının 500 bin lira aldığını ve çaldırdığını öğreniyor.

BARIŞ, FİLİZ'İN OYUNUNU ORTAYA ÇIKARIYOR

Barış Filiz'in numara yaptığını anlıyor ve kahvehaneye birkaç kız arkadaş çağırıyor. Kadınlarla yakınlaşan Barış, Filiz'i test ediyor. Filiz duruma katlanamayıp Barış ve kadına saldırıyor. Filiz ile Barış eve geldiklerinde kavgaya devam ediyorlar. Tam ayrılık konuşmaları yaparken Barış dönüp Filiz'i öpüyor ve bir kez daha kavuşmanın sevincini yaşıyorlar.